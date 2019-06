Roma | arrestato imprenditore grazie all’infiltrato sotto copertura | ha cercato di

Roma - voleva introdurre in carcere droga acquistata col reddito di cittadinanza : arrestato : “Era il suo compleanno”. Così si è giustificato Gino B., il quarantenne che aveva oltrepassato l’ingresso del carcere di Rebibbia a Roma, per andare a trovare la fidanzata detenuta, con addosso una quantità di hashish sufficiente a confezionare 22 dosi. A scoprirlo sono stati i cani antidroga in servizio nella prigione Romana: gli animali hanno iniziato ad abbaiare ed a girargli intorno, annusandolo, non appena l’uomo è entrato nella zona ...

Accoltella 28enne durante una lite - a Roma arrestato transessuale : Ieri sera i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 21enne brasiliano transessuale con l'accusa di tentato omicidio.

Roma - tenta di rapire una bambina di nove anni : arrestato 43enne. La scena ripresa dalle telecamere : Ha tentato di rapire una bambina di 9 anni che era in bici in compagnia della nonna ad Albano Laziale, vicino Roma. La polizia ha eseguito un’ordinanza del gip di Velletri, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per un uomo di 43enne di Albano. La vicenda è avvenuta l’1 giugno nei giardini di via Risorgimento. L’uomo, dopo aver importunato un gruppo di ragazze, aveva concentrato la sua attenzione su una bambina che ...

E' stato arrestato il nigeriano che ha massacro di pugni il portantino a Roma : E' stato fermato alla stazione Termini di Roma, mentre aggrediva una passante, il nigeriano di 48 anni ricercato da giorni per aver picchiato, lo scorso primo giugno, con pugni in pieno volto un portantino all'interno del pronto soccorso del policlinico Umberto I. Dopo quell'aggressione l'uomo si era reso irreperibile, ma è stato fermato dalla polizia ferroviaria che lo ha portato per dei controlli all'ospedale Santo Spirito dove ...

Roma - arrestato monsignore Usa condannato per pedofilia : era latitante dal 2006 : L'uomo era stato condannato nel 2003 per violenze sessuali su minorenni commesse negli Stati Uniti tra il 1979 e il 1981

Scene da film sulle strade di Roma : in fuga con droga e pistola - arrestato : Roma – Nel pomeriggio del 27 maggio, i Falchi della Squadra Mobile della Questura di Roma, dopo un rocambolesco inseguimento in auto, hanno intercettato e proceduto all’arresto in flagranza di un classe ’72, italiano, resosi responsabile dei reati di detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio, detenzione abusiva di arma da fuoco tipo guerra con matricola abrasa, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento ...

Roma-Parma : colpisce steward per tentare di entrare senza biglietto - arrestato : Roma – Si e’ concluso senza alcuna criticita’ sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica l’incontro di calcio Roma-Parma valido per il campionato di calcio di serie A 2018-2019. Anche in questa occasione e’ stato messo in campo dalla Questura il dispositivo di ordine pubblico atto a garantire una buona e serena riuscita dell’incontro calcistico. Per un 42enne romano, pero’, la serata ...

Roma - auto contRomano sulla Casilina travolge moto : muore motociclista di 32 anni. Arrestato l'automobilista ubriaco : Un centauro di 32 anni è stato travolto e ucciso sulla Casilina all'imbocco del Grande Raccordo Anulare da un'auto che viaggiava contRomano. L'incidente è avvenuto...

Roma - abusi su calciatori minorenni : arrestato un procuratore all’esterno di Trigoria : Lo hanno trovato nella sua auto venerdì pomeriggio, a pochi passi dal centro sportivo dell’A.S. Roma a Trigoria, mentre stava cercando di molestare un ragazzino, giovane promessa dei giallorossi, a pochi minuti dal fischio di inizio degli allenamenti per gli aspiranti calciatori. Un procuratore di 53 anni è stato così colto in flagrante dagli uomini della IV sezione della Squadra mobile di Roma, che lo hanno arrestato con l’accusa di abusi su ...

Roma - TENTA DI UCCIDERE CLOCHARD CON ESTINTORE/ Arrestato vigilante Policlinico : Un vigilante ROMAno ha TENTAto di UCCIDERE un CLOCHARD, colpendo alla testa con un ESTINTORE mentre dormiva: ecco la ricostruzione

Roma - vigilantes tenta di uccidere un clochard colpendolo con un estintore : arrestato : Quella che arriva da Roma è una notizia che ha davvero dell'incredibile e, sopratutto, di una gravità inaudita. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, gli agenti del commissariato 'Università di Roma' hanno tratto in arresto una guardia giurata di 40 anni, la quale è accusata di tentato omicidio nei confronti di un senzatetto che solitamente dormiva in un sottoscala nel reparto di Otorinolaringoiatria del Policlinico Umberto I, ...

Vigilante Romano infastidito dal clochard gli spacca la testa con un estintore : arrestato : Un Vigilante romano di 40 anni ha tentato di uccidere un clochard colpendolo alla testa con un estintore perché la sua presenza lo infastidiva. E nella casa della guardia giurata la polizia ha...

Roma - tenta di uccidere un clochard con un estintore : arrestato : Ha aggredito con ferocia un senza fissa dimora con un estintore. Per questo una guardia giurata è stata arrestata a Roma con l’accusa di tentato omicidio. La Polizia di Stato ha ricostruito l’aggressione avvenuta il 2 aprile nel sottoscala del reparto di Otorinolaringoiatria del POliclinico Umberto I di Roma dove il clochard trovava rifugio.Le telecamere hanno incastrato il vigilantes: è stato ripreso mentre colpiva in ...

Roma - bosniaco picchia un cane per strada e poi aggredisce i carabinieri - arrestato : I carabinieri della stazione di Medaglie D'oro in Roma hanno arrestato martedì scorso, un 21enne di origine bosniaca, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per altri reati, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per maltrattamento di animali, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato accusato di avere picchiato un cane, non di sua proprietà in strada, sotto l'effetto di droghe. I ...