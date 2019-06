Rivoluzione in Forza Italia | via libera di Berlusconi Si parte con il ticket

Forza Italia - Berlusconi nomina Carfagna e Toti nuovi coordinatori. Che dice : “La Rivoluzione si fa con i contenuti” : La mossa di Silvio Berlusconi per riunire Forza Italia è la nomina di Mara Carfagna e Giovanni Toti come nuovi coordinatori del partito. L’ex premier lo ha annunciato in una nota diffusa durante la riunione congiunta dei gruppi parlamentari azzurri. È il primo passo per sanare le spaccature con il governatore della Liguria che intanto a Tg2 Post su Rai2 commenta: “Non credo che si possa fare una rivoluzione partendo da un board, si ...

Forza Italia - Berlusconi nomina Carfagna e Toti nuovi coordinatori. Che replica : “La Rivoluzione si fa con i contenuti” : La mossa di Silvio Berlusconi per riunire Forza Italia è la nomina di Mara Carfagna e Giovanni Toti come nuovi coordinatori del partito. L’ex premier lo ha annunciato in una nota diffusa durante la riunione congiunta dei gruppi parlamentari azzurri. Per il momento però non basta a sanare le spaccature, come fa capire lo stesso Toti: “Non credo che si possa fare una rivoluzione partendo da un board, si fa una rivoluzione partendo da ...

Silvio Berlusconi - ultima Rivoluzione : elezione dei vertici di Forza Italia - poi nuovo partito : Dopo gli annunci dei giorni scorsi, la rivoluzione di Forza Italia comincia a prendere forma. Ieri Silvio Berlusconi ha iniziato a pensare al futuro durante un pranzo con i big azzurri riuniti a palazzo Grazioli (erano presenti Letta, Baldelli, Romani, Galliani, Ravetto, Ronzulli, Ghedini, Gelmini,