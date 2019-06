Recuperate le tre vittime del crollo della palazzina a Gorizia

agi

(Di giovedì 20 giugno 2019) Tutte identificate le tredell'esplosione avvenuta all'alba di oggi in unadel centro die le cui cause sono ancora da accertare. Sono: Sabina Trapani, 45 anni, originaria di Caorle Venezia, il suo compagno Miha Ursic, 47 anni, originario di Vrtojba, nella vicina Slovenia e Fabrizio Facchettin, 50 anni, l'ultimo ad essere estratto dalle macerie privo di vita. Facchettin, lievemente disabile, era originario di Trieste, aveva vissuto partesua vita a Farra d'Isonzo (), assieme al padre, per poi trasferirsi, alla morte del congiunto, a. "I vigili del fuoco stanno valutando l'ipotesi che a provocare l'esplosione di questa mattina, che ha causato tre, siano state delle bombole di Gpl", ha detto il sindaco diRodolfo Ziberna aggiungendo che è stata confermata la piena tenuta dell'impianto di distribuzione del gas ...

TgrRaiFVG : ?? Recuperate due salme, dal luogo dell'esplosione causata da una fuga di gas avvenuta poco dopo le 4 di notte in un… - pierapis : RT @TgrRaiFVG: ?? Recuperate due salme, dal luogo dell'esplosione causata da una fuga di gas avvenuta poco dopo le 4 di notte in una palazzi… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: ?? Recuperate due salme, dal luogo dell'esplosione causata da una fuga di gas avvenuta poco dopo le 4 di notte in una palazzi… -