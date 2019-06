Raggi | anche Roma candidata per ospitare Europei nuoto 2022

Dauntless Raggiunge il traguardo di 10 milioni di giocatori ed è in arrivo anche su Nintendo Switch : Dauntless, il gioco d'azione in stile Monster Hunter di Phoenix Labs, sta per arrivare anche su Switch, riporta VG247.com.Phoenix Labs, inoltre, ha annunciato che Dauntless ha raggiunto i 10 milioni di giocatori, tre settimane dopo la sua uscita, il 21 maggio.Alla fine dello scorso mese, il gioco free-to-play poteva contare su 5 milioni di giocatori, in aumento rispetto al fine settimana precedente, quando furono confermati 4 milioni di ...

Raggi : vogliono continuare a salvare banche piuttosto che difendere risparmi romani : Roma – “Sul ‘taglia debito’ o ‘Salva Roma’, come lo vogliamo chiamare, se preferiscono continuare a salvare le casse delle banche invece che difendere i risparmi dei romani e degli italiani lo dicano subito, perche’ la nostra pazienza e’ finita”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine della presentazione della Notte bianca dello Sport di Roma Capitale, a chi le chiedeva un ...

L'Italia dei moderati è anche l'Italia dei coRaggiosi : Siamo d’accordo nel riconoscere che il voto europeo ha ridato ossigeno al Partito democratico. E siamo anche d’accordo, però, nel ritenere che in prospettiva la partita politica sia tutta da giocare, perché le percentuali elettorali variano anche per effetto dell’astensionismo.L’incoraggiamento degli elettori significa anzitutto che un blocco tradizionale, fedele alla missione del partito, ha inteso ...

Elezioni europee - crollo M5S. A Roma pesa anche l?effetto Raggi. Voti in fuga nel Sud : Tarda notte, il Campidoglio è disabitato. E chiuso. Per lutto? Quasi. La sindaca Virginia Raggi segue i risultati da casa, lontana dai vertici del M5S. Su Roma, la Capitale controversa e...

Formula 1 – Raikkonen Raggiunge quota 300 Gp - i complimenti arrivano anche da… Valentino Rossi : “che annata il ’79” [VIDEO] : Kimi Raikkonen raggiunge lo speciale traguardo dei 300 Gp in Formula 1: dai social arriva il videomessaggio di congratulazioni di Valentino Rossi Ieri Kimi Raikkonen ha raggiunto il fantastico traguardo di 300 Gp in Formula 1. Alla vigilia del Gp di Monaco il finlandese dell’Alfa Romeo non sembrava particolarmente attirato dall’idea di festeggiare questo traguardo, ma il team lo ha voluto comunque celebrare con una torta, ...

Elezioni : Salvini è ovunque e ora suoi post anti-migranti Raggiungono anche i minorenni : La campagna elettorale ormai agli sgoccioli ha visto protagonista assoluto Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno, non si è risparmiato e la sua agenda di oggi - diffusa dal suo braccio destro social Luca Morisi - ben documenta il suo presenzialismo sui media: tra tv e radio, solo questo venerdì, interverrà ben 10 volte. Senza contare qualche immancabile diretta Facebook. E, come ha sottolineato Repubblica, proprio su Facebook il leader del ...

Eliana Michelazzo : "Mark Caltagirone non esiste. Sono stata Raggirata. Anche e soprattutto da Pamela Prati" : Questa sera, in occasione di una puntata speciale di Live - Non è la D'Urso, il talk show condotto da Barbara D'Urso e in onda ogni mercoledì sera su Canale 5, Eliana Michelazzo rivelerà la propria verità riguardo il caso di gossip più controverso degli ultimi anni, il caso legato al matrimonio di Pamela Prati con il fantomatico Mark Caltagirone.Eliana Michelazzo ha concesso un'intervista Anche al settimanale Oggi al quale ha ribadito, ...

In USA Xbox One S All-Digital può Raggiungere prezzi anche superiori alla versione con lettore ottico : In alcuni punti vendita nord americani Xbox One S All-Digital può raggiungere prezzi anche superiori rispetto alla versione "normale" della console, ovvero quella con lettore ottico del disco.Come riporta TheVerge, alcuni esempi di negozi con prezzi bizzarri sono la catena di negozi Walmart nella quale Xbox One S da 1TB di spazio e lettore Blu-ray costa 207.80 dollari, un prezzo inferiore di 50 dollari rispetto a quanto viene venduta Xbox One S ...

Roma - il nuovo asfalto inghiotte l’albero. Virginia Raggi controlla il cantiere : “Tornerò anche nei prossimi giorni” : “Ho ricevuto la segnalazione di un cittadino riguardo a dei lavori fatti male su un marciapiede nel quartiere Aurelio. Di nuovo. Sono andata di persona e ho controllato l’operato della ditta di manutenzione”. Così Virginia Raggi dà conto di un sopralluogo effettuato in mattinata: “Dopo il precedente ‘pasticcio’ dell’aiuola asfaltata a via Nostra Signora di Lourdes volevo essere certa che i lavori fossero eseguiti a ...

Consegnata casa ai rom - Raggi contestata a Casalbruciato. Le gridano anche “zingara” : Una giornata di tensione in via Satta, a casal Bruciato, periferia Est di Roma, dove alcuni residenti e militanti di estrema destra, in particolare di casaPound, protestano contro l'assegnazione di un alloggio popolare ad una famiglia rom proveniente dal campo nomadi della Barbuta. La zona e' presidiata da un consistente numero di uomini e mezzi delle forze dell'ordine. E non sono mancate le dure contestazioni nei confronti del sindaco di Roma, ...

Casal Bruciato : Raggi contestata ed insultata dai residenti - anche Di Maio contrariato : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel primo pomeriggio ha Raggiunto Casal Bruciato dove ha incontrato la famiglia rom assegnataria di un alloggio popolare. Al suo arrivo è stata contestata ed insultata dai residenti e da alcuni esponenti di CasaPound. La prima cittadina grillina ha ribadito che quelle persone hanno tutto il diritto di rimanere nell'appartamento. La sua iniziativa, tuttavia, avrebbe irritato il vicepremier Luigi Di Maio, ...