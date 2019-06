Ragazza morì dopo aver rifiutato la chemio - condannati i genitori : "Era stata plagiata" | La madre : "Rifarei tutto" : Secondo la procuratrice aggiuntaValeria Sanzari, che ha indagato subito madre e padre peromicidio colposo aggravato dalla prevedibilita' dell'evento, la Ragazza non ha mai avuto modo di costruire una propria liberta'di scelta delle cure, in quanto sempre iperprotetta e "plagiata"dai genitori .

Caitlin - la Ragazza senza memoria che ogni notte cancella i ricordi del giorno prima : Era un giovedì. Caitlin correva, si stava allenando come quasi tutti i giorni nella corsa campestre. Non era sola: insieme a lei ci erano alcuni compagni di squadra. Le giravano intorno, ridevano e scherzavano, fino a che uno di loro le va addosso. Si scontrano e Caitlin viene colpita in testa, alla tempia. Da subito non sembra un normale infortunio: quando la mamma va a prenderla, lei non riesce ad aprire la portiera della macchina. Non ...