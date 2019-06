Può capitare che uno smartphone 5G sotto rete Vodafone navighi solo in 4G? Le soluzioni

optimaitalia

(Di giovedì 20 giugno 2019) Più di qualcuno con il suo nuovo e fiammante5G sta cercando di testare la5Gin una delle 5 città d'Italia dove, ormai da giorni, è partito il servizio con adeguata copertura. Eppure, soprattutto per i più inesperti, potrebbe esserci qualche difficoltà nell'utilizzo dellaultra-veloce. Quali possono essere le specifiche casistiche e le eventuali? In effetti potrebbegià ora che chi possiede uno5G con offerta mobile diabilitata di non navigare alla massima velocità main 4G. L'anomalia potrebbe non essere legata alla più o meno alta potenza di segnale nelle città raggiunte dal servizio ossia Roma, Milano, Bologna, Torino e Napoli ma da una SIM non idonea sul telefono o impostazioni specifiche non attivate. Chi ha uno5G e usufruisce delladovrà pure accertarsi di avere una SIM a ...

