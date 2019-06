Pronostico Ecuador Vs Cile | Copa America 22-06-19 e Analisi

Uruguay-Ecuador : formazioni - Pronostico e quote Copa America 2019 : Uruguay-Ecuador: formazioni, pronostico e quote Copa America 2019 Lunedì 17 Giugno 2019 alle ore 00:00 italiane si giocherà il match di esordio del gruppo C di Copa America tra Uruguay ed Ecuador. Uruguay-Ecuador: celeste a trazione anteriore per vincere nuovamente la Copa Attacco pesante per l’Uruguay, con nomi altisonanti come quelli di Luis Suarez ed Edinson Cavani a trainare la nazionale allenata da Tabarez per provare a ...

Pronostico Uruguay Vs Ecuador - Copa America 17-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Uruguay – Ecuador, Copa America, Girone C, 1^ Giornata, Lunedì 17 Giugno 2019 ore 00.00Uruguay / Ecuador / Copa America / Analisi – Al Mineirao di Belo Horizonte, partirà l’avventura di Uruguay e Ecuador, che lunedì sera si affronteranno nella gara valida per il girone C della Copa America edizione 2019; oltre alle 2 nazionali, il girone è composto dai campioni in carica del Cile e dal Giappone, alla ...

Pronostico Italia vs Ecuador - Finale 3°-4° posto Mondiale U-20 14-06-2019 e Probabili Formazioni : Il Pronostico e le Probabili Formazioni di Italia-Ecuador, Finale 3°-4° posto Mondiale U-20; Venerdì 14 Giugno, ore 20.30Mondiale U-20 / Italia / Ecuador / ANALISI – Nel match valevole per la Finale del 3°-4° posto del Mondiale U-20, in scena allo Stadion Miejski, si riaffronteranno Italia e Ecuador.Come arrivano le due squadre?Italia / Mondiale U-20 / Ecuador – Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta nell’ultima ...

Pronostico Ecuador vs Corea del Sud - Semifinali Mondiale U-20 11-06-2019 e Analisi : Il Pronostico e l’Analisi di Ecuador-Corea del Sud, Semifinali Mondiale U-20; Martedì 11 Giugno, ore 20.30Mondiale U-20 / Ecuador / Corea / Pronostico / Analisi – Questa sera, con più precisione alle ore 20:30, andrà in scena all’Arena Lublin il match valevole per la seconda Semifinale, che mette di fronte Ecuador e Corea del Sud.Come arrivano le due squadre?Ecuador / Mondiale U-20 / Corea – I padroni di casa sono, ...

Pronostico Stati Uniti vs Ecuador - Quarti di Finale Mondiale U-20 08-06-2019 e Analisi : Il Pronostico e l’Analisi di Stati Uniti-Ecuador, Quarti di Finale Mondiale U-20; Sabato 8 Giugno, ore 17.30Mondiale U-20 / Stati Uniti / Ecuador / Analisi / Pronostico – Nel match che apre il sabato del Mondiale U-20 in Polonia si affrontano allo Stadion Miejski, Stati Uniti e Ecuador.Come arrivano le due squadre?Stati Uniti / Mondiale U-20 / Ecuador – I padroni di casa hanno sorpreso tutti gli addetti ai lavori andando a ...