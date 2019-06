ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) Erano staticon l’accusa di vilipendio della Repubblica e delle sue istituzioni per averato e chiesto le dimissioni dele del questore di. Adesso latoscana ha chiestoper i militanti dell’Anpi che lo scorso 25 aprile erano scesi in piazza per la festa della Liberazione esprimendo il proprio dissenso nei confronti del questore di, Alessio Cesareo, e del, Rosalba Scialla. I due, secondo i manifestanti, avevano la colpa di aver autorizzato la manifestazione di Forza Nuova per il centenario dei Fasci di Combattimento, che si era svolta alo scorso 23 marzo. Nella richiesta di archiviazione, iltore capo Giuseppe Nicolosi e il sostituto Gianpaolo Mocetti parlano di “legittimo dissenso” e che non ci furono “violenza e offese” nei confronti dei due rappresentanti delle istituzioni. Adesso il giudice dovrà ...

Noovyis : Un nuovo post (Prato, denunciati per i fischi al prefetto. La procura chiede l’archiviazione per i militanti dell’A… - prato_vilma : RT @GianniTonelli: Trascinano un cane per centinaia di metri Rudy sta meglio ed è fuori pericolo, gli autori di questo gesto saranno denunc… - iltirreno : RT @marinelli1957: Falsi da serie A: denunciati tre imprenditori -