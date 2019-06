Polizia Ferroviaria al lavoro in stazioni | 3 in manette e 14 denunciati

romadailynews

(Di giovedì 20 giugno 2019) Roma – Piu’ di 3.700 identificati, 3 arrestati, 14in stato di liberta’, 108 pattuglie impiegate a bordo treno per 265 treni scortati, 13 contravvenzioni amministrative contestate in materia. Questo e’ il bilancio dell’attivita’ messa in campo dal personale della Specialita’ delladel Compartimento per il Lazio nel corso della settimana scorsa con l’impiego su tutto il territorio regionale di 437 pattuglie. Lo comunica in una nota la Polfer. Nella scorsa settimana lae’ stata particolarmente sollecitata nell’assistere alcune persone, che per vari motivi, si erano allontanate dalle varie abitazioni, in particolare tra il 10 e l’11 giugno sono state rintracciate: una ragazzina straniera che, mentre si trovava a Roma con i propri genitori, si era allontanata da ...

