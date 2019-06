ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) Se si accede al sito web ufficiale, si può ancora leggere che “è un borgo medievale a 650 metri di altitudine nel cuore del Parco Nazionale della Majella (Abruzzo). Le preziose sorgenti solfuree e oligominerali, dal 1576, fanno di questa località uno tra i luoghi più esclusivi dedicati al benessere e alla salute”. Ma da qualche mese ledi, tra le più antiche d’Italia, sono. La stagione non è ripartita, come da tradizione, in primavera e anche l’estate è fortemente a rischio. La Società delleSpa che le gestiva da decenni, gravemente indebitata, è in liquidazione volontaria da un anno. E così i suoi oltre 180hanno perso il. Non dimenticando l’indotto: mille posti letto e rotti tra alberghi e b&b, i ristoranti, i negozi. Ad aprile un gruppo di sindaci della zona ha lanciato un appello che è rimbalzato fino al ministero ...

ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Pescara, Terme di Caramanico chiuse da mesi: 180 impiegati senza lavoro. “Senza l’impianto qui si ferma tutto l’indott… - fattoquotidiano : Pescara, Terme di Caramanico chiuse da mesi: 180 impiegati senza lavoro. “Senza l’impianto qui si ferma tutto l’ind… - Noovyis : Un nuovo post (Pescara, Terme di Caramanico chiuse da mesi: 180 impiegati senza lavoro. “Senza l’impianto qui si fe… -