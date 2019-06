Pericoli per l' orso | Wwf sollecita enti Segnalati 37 pozzi e vasche nel Parco Nazionale

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 20 giugno 2019) L'Aquila - Individuate 37 strutture potenzialmente pericolose per l'bruno marsicano in 16 Comuni deld'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm): si tratta die serbatoi censiti dal Servizio di sorveglianza nell'area dele nella Zona di Protezione Esterna. Un controllo necessario dopo che, nel novembre 2018, un'orsa e due cuccioli erano annegati in una vasca di raccolta dell'acqua piovana a Villavallelonga: nel 2010 vi erano già morti altri due orsi. Oggi la popolazione residua dinell'Italia centrale conta solo 50-55 individui. Il Wwf esprime soddisfazione per la conclusione di questa operazione preliminare, ma sottolinea la necessità di intervceleri per mettere in sicurezza tutti i siti potenzialmente pericolosi. L'Oasi Wwf delle Gole del Sagittario, con i fondi del Progetto '...

