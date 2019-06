Perché l’Europa che ha soccorso Atene non si muoverà per l’Italia

Perché il successo elettorale dei verdi non è esteso a tutta l’Europa : I verdi hanno avuto rilevanti successi elettorali alle recenti elezioni europee in tutti i Paesi del Centro-nord Europa: Germania, Francia, Austria, Finlandia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Svezia, Danimarca, Irlanda e Regno Unito.In questi Paesi i verdi non sono più piccole minoranze, raccolgono percentuali a due cifre, in alcuni sono fra le principali forze politiche, in Germania hanno superato il 20% dei voti.Sono rimasti, invece, ...

Non è solo una partita per l’Europa - ecco Perché bisogna andare a votare : Non è solo una partita per l’Europa, il voto di domenica in Italia. Conteranno le percentuali, ma conterà forse ancor di più, il distacco tra M5s e Lega nello scontro tutto interno al governo che si aprirà a spoglio ultimato. “Non escludo che la Lega stia affrontando le elezioni europee per sfiduciare Conte”, ripete da giorni il vice premier pentastellato, Luigi Di Maio. La minaccia è uscita qualche settimana fa dal cilindro del numero due di ...

L’Europa vota : Perché le elezioni del Parlamento europeo sono importanti : L’Europa vota: perché le elezioni del Parlamento europeo sono importanti ra il 23 maggio e il 26 maggio, i cittadini dei (per ora) 28 paesi dell’Unione europea eleggeranno 751 membri al Parlamento europeo. Insieme, i concorsi nazionali invieranno rappresentanti di dozzine di partiti per essere suddivisi in almeno sette gruppi di partito alquanto ingombranti, influenzare la composizione della Commissione europea prevista per entrare ...

L’Europa vota : Perché le elezioni del Parlamento europeo sono importanti : L’Europa vota: perché le elezioni del Parlamento europeo sono importanti ra il 23 maggio e il 26 maggio, i cittadini dei (per ora) 28 paesi dell’Unione europea eleggeranno 751 membri al Parlamento europeo. Insieme, i concorsi nazionali invieranno rappresentanti di dozzine di partiti per essere suddivisi in almeno sette gruppi di partito alquanto ingombranti, influenzare la composizione della Commissione europea prevista per entrare ...

L’Europa vota : Perché le elezioni del Parlamento europeo sono importanti : L’Europa vota: perché le elezioni del Parlamento europeo sono importanti ra il 23 maggio e il 26 maggio, i cittadini dei (per ora) 28 paesi dell’Unione europea eleggeranno 751 membri al Parlamento europeo. Insieme, i concorsi nazionali invieranno rappresentanti di dozzine di partiti per essere suddivisi in almeno sette gruppi di partito alquanto ingombranti, influenzare […] L'articolo L’Europa vota: perché le elezioni del ...