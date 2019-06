Perchè il Solstizio d’Estate è il giorno più lungo dell’anno e l’affascinante fenomeno

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) Oggi, il sole sorgerà e splenderà tra i grandi massi di Stonehenge e tramonterà tra le Piramidi di Giza e nel frattempo resterà nel cielo per ilpiùper l’emisfero settentrionale, ossia ildel. Durante ildi giugno, l’emisfero settentrionale è inclinato di 23,5° dalla verticale verso il sole. La luce solare diretta raggiunge la sua estensione più settentrionaleal Tropico del Cancro in quel momento. Da quel punto in poi, i giorni iniziano ad accorciarsi al variare dell’inclinazione della Terra. Quando i raggi più diretti del sole colpiscono l’equatore all’Equinozio d’Autunno, le ore di luce solare sono più o meno uguali alle ore di buio. I giorni continuano ad accorciarsi fino ald’Inverno a dicembre, che segna ilpiù cortoper l’emisfero settentrionale quando è inclinato di 23,5°C dalla ...

