Perché i grandi capitali premiano i bond a scapito delle azioni

L'Aquila Grandi speranze oggi non va in onda/ Perché ? Slitta su Rai3 il 10 Maggio : Perchè Aquila Grandi speranze non va in onda oggi 7 Maggio 2019? Al posto della serie di Marco Risi il film 'La verità, vi spiego, sull'amore'.

L’Aquila Grandi Speranze non va più in onda su Rai 1 : ecco Perché : L’Aquila Grandi Speranze, la fiction eliminata dal palinsesto di Rai 1 L’Aquila Grandi Speranze, la fiction diretta da Marco Risi e dedicata alla città abruzzese dopo il terremoto del 2009, questa sera martedì 07 maggio non andrà in onda su Raiuno come in precedenza. Co-prodotta da Rai Fiction e IdeaCinema, la nuova serie del primo canale […] L'articolo L’Aquila Grandi Speranze non va più in onda su Rai 1: ecco perché ...