Pd ha chiesto dimissioni Raggi | 3 anni senza operere hanno portato Roma allo sbando

(Di giovedì 20 giugno 2019)– L’emergenza rifiuti. L’asdi progetti strategici per la citta’. La chiusura delle stazioni della metro e la crisi di Atac e diMetropolitane. E poi il fallimento del piano nomadi, il pasticcio dello stadio della, le buche eterne. Questa la parte piu’ importante della lunga lista di inefficienze e di problemi “creati dal sindaco di, Virginia”, in questi trealla guida della Capitale, che hal’opposizione di centrosinistra in Campidoglio, questa mattina, a chiedere ledel primo cittadino. Ad invocarle, in occasione di una conferenza stampa denominata ‘– 3di nulla’, sono stati il capogruppo del Pd in Assemblea capitolina, Giulio Pelonzi, i consiglieri Dem, Valeria Baglio, GiovZannola e Giulia Tempesta e la capogruppo della Lista civica, Svetlana ...

