Pauline Ducruet | il debutto come stilista

(Di giovedì 20 giugno 2019) IldadiIldadiIldadiIldadiIldadiIldadiIldadiIldadiIldadiIldadiIldadi«Ho avuto un sacco di dubbi, ma oggi non c’è spazio per questo. Oggi il mio sogno si avvera». Con queste paroleha annunciato su Instagram il suoda. A Parigi, durante la settimana della moda maschile, la venticinquenne ha sfilato per la prima volta con il suo brand Alter Designs, creato esclusivamente da lei. Ad ammirare la collezione, sia maschile che femminile, di, ispirata alla streetwear ...

