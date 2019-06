Parroco Lampedusa | Dormiremo sul sagrato finché migranti non scenderanno da Sea

Il Parroco di Lampedusa : "Aprite i porti - salvate quel gommone" : Pina Francone Don Carmelo La Magra invoca l'intervento in aiuto della barca a largo della Libia: la Marina Italiana ha provveduto al soccorso "Aprite i porti ", " salvate li". Il parroco di Lampedusa ha invocato l'aiuto in soccorso del gommone che da 24 ore è in balia del mare al largo delle coste della Libia. A bordo ci sarebbero un centinaio scarso di persone e il cadavere di una bimba, che non è sopravvissuta all'attraversata. A ...

Europee : Parroco Lampedusa - 'boom Lega è voto contro accoglienza' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - Il boom della Lega a Lampedusa ? "E' un voto contro l'accoglienza". Ne è convinto don Carmelo La Magra, parroco di Lampedusa che commenta così il 45 per cento ottenuto dal Carroccio sull'isola. "L'accoglienza non danneggia la comunità locale - dice il religioso all'Adnk

Migranti - il Parroco di Lampedusa sfida Salvini : "Non usare la Madonna ma apri il Vangelo" : Roberto Chifari Il parroco di Lampedusa si rivolge direttamente al ministro dell'Interno: "C'è speranza anche per te" La Sea Watch 3 è ancorata vicino a Lampedusa e continua a sfidare il governo. Nonostante lo sbarco dei minori a bordo e dell'uomo in gravi condizioni di salute, la Ong è entrata in acque italiane fregandosene delle indicazioni ricevute. Intanto, dall'imbarcazione fanno sapere che i Migranti sono in difficoltà. ...