(Di giovedì 20 giugno 2019) La conferenza stampa di presentazione diSarri alla Juventus ha dato un calcio a un mese e mezzo di voci, tweet e gole profonde (l’ultimo in ordine cronologico è stato Pesto Flyes). Soprattutto, in un solo colpo ha sconfessato al teoria di Luca Momblano che costantemente, caparbiamente, per settimane, ha sostenuto che la scelta della Juve fosse Pep Guardiola e che Sarri fosse solo un piano B. Una della prime domande infatti è stat rivolta a Fabiochiedendo come mai la trattativa per il nuovo allenatore bianconero fosse durata più di un mese. “La trattativa non è durata oltre un mese. Avevamo le idee chiare fin dall’inizio, bisognava avere rispetto dell’allenatore che era sotto contratto e dei due grandi club, ile il Chelsea. Anzi, ringrazio il Chelsea per la collaborazione. Marina si è confermata una grande dirigente, tra le migliori del...

napolista : #Paratici: «Il nostro obiettivo era #Maurizio» L’abilità del diesse bianconero ha fatto apparire #Sarri come la sce… - pino_nostro : RT @FavoriJu: Chissà perché a nessuno è venuto in mente di chiedere a Paratici qualcosa sull'esistenza di una trattativa con #guardiola ...… - Pa_Tos83 : @realvarriale @juventusfc Eh si, mi sarebbe sembrato giusto che Paratici e Agnelli presentassero Sarri dicendo: 'ec… -