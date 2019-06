Pallanuoto | Francesco Di Fulvio rinnova con la Pro Recco | Niccolò Figari e Jacopo

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) Si infiamma il mercato in questa calda estate per laal maschile, che ha da poco terminato le competizioni per club. Molte, come di consueto, le trattative: in Serie A1 sono tanti i movimenti anche nelle compagini dei big. La notizia più importante è arrivata in mattinata e riguarda la Pro: i campioni d’Italia avranno ancora in rosaDi, stella del Settebello. Per l’attaccante rinnovo fino al 2021. “Sono davvero contento, rimanere qui era la mia priorità:ormai è diventata casa mia. Ringrazio la società per l’opportunità che mi concede; gli allenatori che ho avuto in questi anni e Rudic, in particolare, per la fiducia che mi ha dimostrato e che spero di ripagare; i miei compagni senza i quali nessun traguardo può essere raggiunto. Il sogno? Diventare un giorno il capitano della Pro”. In casa ligure dovrebbe quasi sicuramente ...

Interista100 : PALLANUOTO CHAMPIONS LEAGUE MASCHILE PRO RECCO TERZA STEFANO TEMPESTI MARKO BIJAC FRANCESCO MASSARO NIC… -