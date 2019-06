Padova | festa dei frati di sant' Antonio per single

Padova - i frati di Sant'Antonio lanciano una festa per chi cerca l'anima gemella : Appuntamento sabato, riservato a single tra i 20 e i 50 anni. "Vogliamo aiutare chi non ha ancora trovato la propria strada". Del santo che in America Latina aiuta le ragazze a trovare marito parlò anche papa Francesco

Chiesa : Padova - oggi la grande festa di Sant'Antonio (4) : (AdnKronos) - Oltre 10 mila le ostie consacrate nella mattinata di oggi. In tutto oltre 50 mila consacrate dall’inizio della Tredicina. E oltre circa 2000 le bottigliette di acqua benedetta distribuite dalla Sagrestia della Basilica solo nella giornata di oggi. L'Arciconfraternita di Sant'Antonio ha

Chiesa : Padova - oggi la grande festa di Sant'Antonio (2) : (AdnKronos) - Una quindicina le guardie della Basilica in servizio suddivise in vari turni dalle 5.30 sino alle 22.30 di oggi; circa un centinaio di volontari tra Arciconfraternita di sant’Antonio; Associazione Mario Tommasi onlus del Villaggio Sant’Antonio; Cisom; Croce Rossa; Croce Verde; Gioventù

Chiesa : Padova - oggi la grande festa di Sant'Antonio : Padova, 13 giu. (AdnKronos) - "Qui a Padova non occorre nemmeno dire il nome, basta il titolo: Il Santo!", così mons. Fabio dal Cin, Delegato Pontificio per la Basilica ha aperto la sua Omelia, alla messa per la ricorrenza di Sant'Antonio. Un basilica gremita stamani sin dalla prima messa della sei

Festa di Sant’Antonio da Padova : IMMAGINI - VIDEO e FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Oggi, 13 Giugno 2019, si celebra Sant’Antonio da Padova. Il nome di battesimo di Sant’Antonio da Padova è Fernando Martins. Nasce a Lisbona da famiglia benestante nel 1195. A quindici anni entra nel monastero di San Vincenzo dei monaci di Sant’Agostino, a pochi chilometri da Lisbona. Ha ottimi maestri e diviene un fervente agostiniano. Nel 1220, Fernando ottiene il permesso di diventare francescano. Divenuto fra’ Antonio, ...

Chiesa : a Padova domani la festa di Sant'Antonio : Padova, 12 giu. (AdnKronos) - Si stanno ultimando i preparativi per la Solennità del Santo, domani, giovedì 13 giugno: 11 le messe in programma nella giornata di festa: la prima alle ore 6.00 del mattino, al pomeriggio una messa alle 15.30 e la Messa Solenne presieduta dal ministro generale dei Frat

Padova - sgomberata famiglia congolese : tensioni con manifestanti : Federico Garau A quanto pare gli stranieri, già sfrattati da altre abitazioni, non pagavano l'affitto da tempo. Le operazioni di sgombero sono state intralciate da alcuni manifestanti dei centri sociali, che hanno protestato in difesa della famiglia Momenti di tensione questa mattina a Padova, per la precisione in zona Porta Trento, dove si è verificato lo sgombero di un'abitazione occupata abusivamente da una famiglia di ...

Padova - sgomberata famiglia congolese : tensioni con manifestanti : A quanto pare gli stranieri, già sfrattati da altre abitazioni, non pagavano l'affitto da tempo. Le operazioni di sgombero sono state intralciate da alcuni manifestanti dei centri sociali, che hanno protestato in difesa della famiglia Federico Garau ? Luoghi: Padova

Padova : cent'anni di fiera - gran festa dal 31 maggio (4) : (AdnKronos) - Un grande palco nel viale centrale della fiera ed altri 5 palchi nei padiglioni e all’aperto completano l’offerta degli spettacoli, mentre cibo, spettacoli e ingresso libero suggeriscono al pubblico la possibilità di tornare più volte a vedere la fiera. Il Centenario dell’antesignana d

Padova : cent'anni di fiera - gran festa dal 31 maggio (3) : (AdnKronos) - I 100 Percorsi del Gusto proposti da 20 tra ristoranti, paninoteche, pizzerie, pub, birrerie, gelaterie, cicchetterie, danno la possibilità di mangiare ad ogni ora i prodotti di Puglia, Romagna, Emilia, Campania, Tirolo, Argentina, Messico usufruendo dei 500 posti a sedere nell’area Vi

Padova : cent'anni di fiera - gran festa dal 31 maggio (2) : (AdnKronos) - I primi cent’anni sono una data storica: per questo la fiera di Padova si è impegnata a realizzare una grande kermesse che coniugando il passato al presente guarda al futuro. Il grande Salone Automotive, con il presente di oltre 20 concessionari, con il passato della prima vetturetta a

Padova : cent'anni di fiera - gran festa dal 31 maggio : Padova, 7 mag. (AdnKronos) - Il 10 giugno di cent’anni fa - era il 1919 e da soli 7 mesi era finita la prima guerra mondiale - Padova inaugurava la fiera di Campioni, la prima Campionaria in Italia, coraggiosa avventura che segnava il desiderio di rilanciare l’economia lasciandosi alle spalle orrori

25 aprile : Casellati a Padova dedica festa liberazione ai giovani : "Il 25 aprile e' la festa di tutti coloro che credono nei principi del nostro Stato di diritto e che si riconoscono nella comunità

25 aprile : Anpi Padova - 'è festa dell'Italia - grave non sentirla tale' (3) : (AdnKronos) - "Poi vi è il riemergere di comportamenti intolleranti, di odio per il diverso, razzismo, omofobia, che degenerano anche in manifestazioni violente. Sembra che la democrazia, per cui tanto si è lottato sia un pessimo governo e si ritorna al mito dell'uomo forte. Questo anche perché di f