Oroscopo Toro | luglio | lavoro al top | contrasti in amore

Oroscopo 20 giugno : problemi per Toro e Sagittario : Arriva l'Oroscopo del 20 giugno con le previsioni astrologiche per i dodici segni zodiacali. Nel dettaglio, le novità e i cambiamenti a cui andrete incontro in questa nuova giornata di giovedì. Il Toro e il Sagittario avranno problemi, mentre la Vergine avrà un netto recupero. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete – dovete evitare ogni tipo di rottura. Siete molto ansiosi e vi arrabbiate facilmente, soprattutto se incontrate persone inquiete. Si ...

Oroscopo 25 giugno : giornata lavorativa particolare per Toro - sorprese per Vergine : Nella giornata di martedì 25 giugno, molti segni zodiacali, come il Toro e il Cancro, saranno pieni di energie per affrontare al meglio il lavoro, ricavando ottimi guadagni. Ariete sarà leggermente giù di morale, mentre per Gemelli sarà una giornata ricca di passione e romanticismo. Infine, i nativi Vergine potrebbero aspettarsi delle sorprese. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 25 giugno ...

Oroscopo 19 giugno : Toro equilibrato con i soldi - Gemelli spendaccioni : Nuovo appuntamento quotidiano con l’Oroscopo del 19 giugno. Le previsioni astrologiche su lavoro e amore sono pronte a rivelare i cambiamenti e le novità che gli astri porteranno ai dodici segni zodiacali. Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine Ariete – In questi giorni avete così tanto da fare che vi sentite stanchissimi. Molti di voi, per il troppo stress, hanno dovuto fare un controllo medico. Sotto stress anche chi deve superare un esame o ...

Oroscopo 9 luglio : ottimo il Toro - amicizie in rialzo per Leone : Nella giornata di martedì 9 luglio l'ambito lavorativo darà parecchie difficoltà ai nativi dei segni dell'Ariete e dell'Acquario: infatti questi due segni, sebbene abbiano molta grinta a loro disposizione, potrebbero sentirsi 'sommersi' da alcune questioni puramente pratiche. In netto rialzo invece sono il segno del Cancro, con tanta positività da donare anche agli altri, ed il segno dei Pesci, atteso da qualcosa di totalmente diverso rispetto a ...

Oroscopo luglio - Toro : cambiamenti in atto in amore e lavoro : Voi nativi del segno del Toro siete abbastanza schematici, e i cambiamenti non fanno parte di quell'insieme di cose che voi apprezzate particolarmente. Nel mese di luglio però ci saranno, e dovrete fare in modo di adattarvi bene. Dovrete gettarvi alle spalle ogni sorta di dubbio e cominciare a dedicarvi a cose nuove, perché potrebbero portarvi soddisfazioni che in altre circostanze potreste non vedere mai. In poco tempo, sarete inaspettatamente ...

L'Oroscopo dal 17 al 23 giugno : novità in amore per Toro e Cancro : La terza settimana di questo caldo giugno sarà 'bollente' anche dal punto di vista dei rapporti sentimentali e delle relazioni amorose. Dal 17 al 23 di questo mese saranno molti i single che avranno la possibilità di trovare l'anima gemella, soprattutto i nati sotto il segno del Cancro e del Toro. L'oroscopo della settimana che apre le porte all'estate 2019 sarà positivo e fortunato anche per i segni zodiacali di Bilancia e Sagittario. ...

L'Oroscopo di domani martedì 18 giugno - primi sei segni : Leone top - cinque stelle al Toro : L'oroscopo di domani 18 giugno 2019 è pronto a rendere nota la classifica stelline e le predizioni interessanti la giornata di martedì. In primissimo piano dunque soprattutto l'Astrologia, in questo contesto come da titolo riguardante i primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati del giorno tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Diciamo subito che questo martedì a volare più in alto di ...

Oroscopo del 19 giugno : Toro stacanovista - Leone ambizioso : Mercoledì 19 giugno 2019, la Luna, Plutone e Saturno stazioneranno nel Capricorno, mentre Marte, Mercurio e il Nodo Lunare si troveranno nel segno del Cancro. Giove permarrà in Sagittario, come Nettuno in Pesci e Urano nel segno del Toro. Venere e il Sole saranno sui gradi dei Gemelli. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Toro stacanovista Ariete: affettuosi. Il focus dei nati del segno potrebbe essere rappresentato ...

L'Oroscopo di domani lunedì 17 giugno - 1ª sestina : amore - alla grande Toro e Vergine : L'oroscopo di domani lunedì 17 giugno 2019 è pronto a svelare le nuove previsioni sull'imminente inizio settimana. Occhi puntati, dunque, sull'Astrologia applicata ai sei segni rappresentanti la prima sestina dello zodiaco. Ansiosi di scoprire chi avrà fortuna ad inizio settimana? In primo piano, lo ricordiamo, le analisi astrali interessanti l'amore e il lavoro in esclusiva per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di ...

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 giugno : offerte per Cancro - Toro risoluto : Nella settimana che va dal 24 al 30 giugno, lo stress potrebbe rovinare le giornate dell'Ariete, mentre altri segni zodiacali avranno una settimana caratterizzata da soddisfazioni lavorative, come nel caso dei Gemelli. Per il Leone sarà una settimana quasi perfetta, mentre Capricorno potrebbe avere dei problemi di coppia. Di seguito il dettaglio le previsioni dell'Oroscopo dal 24 al 30 giugno 2019. Previsioni dal 24 al 30 giugno 2019 Ariete: ...

L'Oroscopo di domani 16 giugno : Ariete allegro - Toro vulnerabile : Le previsioni astrali dettano legge sull'amore e sulla fortuna, spetta poi a ciascun segno zodiacale concretizzare queste sensazioni magiche. Di seguito L'oroscopo di domenica segno per segno. L'oroscopo di domenica Ariete: i transiti planetari vi regalano una sferzata di energia che vi fa vivere le situazioni con spirito avventuroso. Sarte molto aperti alle novità, quindi perché non partire per un'avventurosa esperienza mozzafiato? Di sicuro ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 14 giugno : Toro ammaliante - Sagittario innamorato : L'oroscopo dell'amore per i single diventa complice di ciascun segno zodiacale, facilitando le conquiste amorose. Di seguito le previsioni astrali di venerdì. Astri e oroscopo dell'amore di venerdì Ariete: una Venere illuminata da un Sole caldo e ammaliante, è in posizione di sestile e vi promette amore ma Mercurio birichino vi mette i bastoni tra le ruote, rendendo la comunicazione un po' difficile e distorcendo le vostre parole. Attenzione ...

Oroscopo 18 giugno : finanze in calo per Toro - vacanze per Capricorno : Nella giornata di martedì 18 giugno, i nativi sotto il segno del Toro, potrebbero avere problemi di tipo finanziario, nonostante i guadagni, mentre Leone, Capricorno e Vergine dedicheranno una parte della loro giornata agli amici, al relax e al divertimento. Ariete infine sarà ancora particolarmente confuso, anche sul piano amoroso. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 18 giugno 2019. Previsioni ...

L'Oroscopo di domani 14 giugno : Toro apprensivo - Cancro intraprendente : Una Luna affascinante e premonitrice entra nel cielo astrologico dello Scorpione, colorandosi di mistero e di charme nelle previsioni astrologiche fortunate. Una grande forza di volontà investe anche Capricorno, Vergine, Cancro e Pesci. E gli altri segni? Di seguito L'oroscopo di venerdì. L'oroscopo di venerdì Ariete: non è un periodo molto florido in ambito lavorativo per voi amici dell'Ariete. Una certa impulsività non vi fa prendere le ...