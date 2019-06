Oroscopo | classifica del mese di luglio | Capricorno trionfante | finanze ' top' per Gemelli

Oroscopo - classifica sull'amore di luglio : Gemelli e Bilancia in pole position : Nel mese di luglio 2019 troviamo Mercurio spostarsi dal Leone al Cancro, dove si trova anche il Nodo Lunare, mentre il Sole e Marte dal segno del Cancro viaggeranno verso i gradi del Leone. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Giove nel segno del Sagittario. Nettuno stabile in Pesci e Venere viaggerà dai Gemelli al Leone. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Il podio 1° posto Gemelli: ...

Oroscopo - classifica fortuna e lavoro di luglio : Leone esplosivo - Scorpione in stand-by : Nel mese di luglio 2019 il Pianeta Mercurio si sposterà dal Leone al Cancro, dove risiede il Nodo Lunare, mentre Marte ed il Sole dal Cancro passeranno sui gradi del Leone. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno come Giove in Sagittario e Nettuno in Pesci. Urano sarà stabile in Toro e Venere cambierà domicilio dai Gemelli al Leone. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Il podio 1° posto Leone: esplosivi. Vero che ...

Paolo Fox - Oroscopo 3-9 giugno : classifica a Mezzogiorno in Famiglia : oroscopo della settimana prossima: previsioni Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia Ultima puntata di Mezzogiorno in Famiglia e ultima classifica settimanale di Paolo Fox con il suo oroscopo dal 3 al 9 giugno partendo dalle ultime posizioni. Al dodicesimo posto il segno dell’ARIETE: Marte arrabbiato e Mercurio che inizia un transito particolare. Periodo di scelte non facili da portare avanti. Molto bello sarà il 2020. Settimana agitata ...

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 3 al 9 giugno 2019 : Nel programma di Rai Due ‘Mezzogiorno in Famiglia’ il consueto spazio dedicato alla classifica settimanale dei segni...

Oroscopo Paolo Fox dal 27 maggio al 2 giugno : classifica settimanale : classifica di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia: Oroscopo settimana prossima L’appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di astrologia: la classifica di Mezzogiorno in Famiglia con Paolo Fox e il suo Oroscopo dal 27 maggio al 2 giugno. Al dodicesimo posto il segno del CANCRO: settimana particolare. Non hanno chiarezza. Si sentono bloccati. Tutto quello che dice crea polemiche. I legami sono intorpiditi. Mercoledì e giovedì ...

Oroscopo Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia - 20-26 maggio : classifica : Mezzogiorno in Famiglia, classifica di Paolo Fox: Oroscopo della settimana prossima Anche questa domenica a Mezzogiorno in Famiglia l’astrologo per eccellenza Paolo Fox ha svelato l’Oroscopo settimanale dal 20 al 26 maggio. Al dodicesimo posto il segno della VERGINE: piccole tensioni con Sole e Mercurio che non sono più nel segno. Devono cercare di evitare i contrasti lunedì e martedì. Mercoledì e giovedì recuperano terreno. ...

Oroscopo Paolo Fox 13-19 maggio : classifica a Mezzogiorno in Famiglia : Paolo Fox, classifica a Mezzogiorno in Famiglia: Oroscopo dal 13 al 19 maggio L’appuntamento che tutti gli appassionati di astrologia aspettano nel corso della settimana è finalmente giunto: la classifica di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia con tanto di Oroscopo settimanale (13-19 maggio). Al dodicesimo posto il segno dello SCORPIONE: inizia una settimana piena di tormenti e di scelte da compiere sul lavoro. Questioni rimaste in ...

Oroscopo - classifica del mese di giugno : Capricorno galante - Gemelli mondano : Nel mese di giugno 2019 troviamo Giove nel segno del Sagittario mentre Plutone e Saturno si troveranno in Capricorno. Mercurio sarà nei Gemelli come il Sole che in seguito si sposterà in Cancro, raggiungendo il Nodo Lunare e Marte. Nettuno stabile in Pesci ed Urano assieme a Venere saranno sui gradi del Toro. La Luna si sposterà dal Toro al segno dei Gemelli. Di seguito la classifica decrescente delle previsioni astrologiche per i 12 segni ...

Oroscopo - classifica dell'amore di giugno : passione ritrovata per Cancro - flirt per Leone : Nel mese di giugno 2019, Giove si troverà in Sagittario e Plutone con Saturno stabili nel segno del Capricorno. Mercurio stazionerà in Gemelli, mentre Urano e Venere saranno in Toro. Il Sole viaggerà dai Gemelli al Cancro, dove si trovano il Nodo Lunare e Marte. Nettuno proseguirà lo stazionamento nei Pesci e la Luna passerà dal Toro ai Gemelli. Di seguito la classifica decrescente delle previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Sul ...

Oroscopo - classifica fortuna e lavoro di giugno : opportunità estere per il Sagittario : Durante il mese di giugno 2019 troviamo Plutone e Saturno in Capricorno, mentre Giove continuerà il suo moto in Sagittario. Mercurio sarà in Gemelli così come il Sole che successivamente si sposterà in Cancro, dove stazionano il Nodo Lunare e Marte. Venere e Urano saranno stabili nel Toro e Nettuno proseguirà in Pesci. La Luna viaggerà dal Toro ai Gemelli. Di seguito la classifica decrescente delle previsioni astrologiche per i 12 segni ...

Oroscopo Paolo Fox 6-12 maggio : classifica a Mezzogiorno in Famiglia : Mezzogiorno in Famiglia, Oroscopo settimanale 6-12 maggio: classifica di Paolo Fox Si conclude la prima settimana di maggio con un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati dello zodiaco: la classifica di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia con l’Oroscopo della settimana prossima. Al dodicesimo posto il segno dell’ACQUARIO: agitato con se stesso. Non riescono a trovare la via giusta. Situazioni conflittuali e noiose. ...

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 6 al 12 maggio 2019 : Le previsioni astrali dell’astrologo più seguito dagli italiani annunciate in diretta nel consueto spazio del programma di...

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2019 : Nello spazio televisivo del programma di Rai Due ‘Mezzogiorno in Famiglia’ la consueta classifica settimanale dei segni...