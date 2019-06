Oroscopo Cancro | luglio | amore al primo posto | nuovi incontri per i single

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 21 giugno : Gemelli espansivo - Cancro impulsivo : La Luna passa nel cielo astrologico dell'Acquario e trasmette a ciascun segno zodiacale energia positiva e amichevole, tutta da dedicare alle relazioni a due. Le previsioni astrali diventano più positive e sferzanti di energia nelL'oroscopo dell'amore di coppia di venerdì. Sensazioni lunari nelL'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'influsso lunare si fa sentire anche da voi e partendo dal domicilio astrologico dell'Acquario vi ...

L'Oroscopo di domani venerdì 21 giugno - da Ariete a Vergine : Sole in Cancro : L'oroscopo di domani 21 giugno 2019 ha in serbo tante belle novità in merito a questo nuovo venerdì di fine settimana. Una su tutte, parlando ovviamente di Astrologia applicata al periodo, l'ingresso del Sole in Cancro: tale passaggio avverrà il 21 giugno, precisamente alle ore 15:55, dando inizio all'estate 2019 (solstizio d'estate). Ansiosi di sapere se il periodo sarà positivo o negativo in relazione all'amore e al lavoro? Bene, iniziamo pure ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 20 giugno : Cancro coraggioso - Vergine concreta : I transiti planetari influenzano in positivo ciascun segno zodiacale, introducendo nelL'oroscopo dell'amore di coppia delle modifiche utili per progredire. Di seguito le previsioni astrologiche di giovedì. L'oroscopo dell'amore Ariete: una maggiore tranquillità pervade la vostra coppia ed è il risultato di una combinazione Venere-Sole che dal cielo astrologico dei Gemelli risulta vincente per voi amici dell'Ariete, poiché vi rende molto ...

L'Oroscopo di domani 20 giugno - 1ª metà zodiaco : volano gli arietini - Cancro a rilento : L'oroscopo di domani 20 giugno 2019 porta in primo piano un evento di spicco nell'attuale contesto zodiacale. Desiderosi di sapere di cosa si tratta? Certo che si, dunque, andiamo subito a svelare l'arcano. Questo giovedì assisteremo al passaggio di una meravigliosa Luna in Acquario, sicuramente efficace nei confronti di situazioni sentimentali un po' in crisi. Bene, prima di iniziare a mettere in chiaro l'amore e il lavoro, l'Astrologia è ...

L'Oroscopo settimanale dal 24 al 30 giugno : opportunità per Gemelli - Cancro positivo : Le previsioni degli astri della settimana dal 24 al 30 giugno si prospetta molto positiva per i nati sotto il segno della Bilancia, mentre lo Scorpione potrà usufruire di nuove opportunità. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: buone notizie sono in arrivo per i nati sotto il segno dell'Ariete. Mercurio tornerà ad essere dalla vostra parte e potrete avere più opportunità per mettervi in ...

Oroscopo 11 luglio : decisioni per Bilancia - maggiore astuzia per Cancro : Nella giornata dell'11 luglio ci saranno alcune svolte per il Leone che, non avendo più il supporto di Marte, avrà dei cali di energie significative. Agguerrita la Vergine che, a causa di un forte stress, potrebbe reagire male di fronte al minimo sgarro nei suoi confronti. Il Gemelli sarà più disponibile al dialogo con il partner, ed avrà anche un buon tornaconto sul posto di lavoro. Meglio anche il Pesci sul fronte sentimentale. A seguire, le ...

Oroscopo del 21 giugno : Cancro indaffarato - relax per la Bilancia : Venerdì 21 giugno la Luna sarà in Acquario mentre il Sole e Venere si troveranno nel segno dei Gemelli. Urano rimarrà in Toro come Giove nel Sagittario e Plutone assieme a Saturno nei gradi del Capricorno. Marte, Mercurio ed il Nodo Lunare si troveranno in Cancro. Nettuno stabile in Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Cancro indaffarato Ariete: fiacchi. Le copiose dissonanze planetarie tenderanno a fornire ...

L'Oroscopo del 18 giugno : ore piccole da evitare per il Cancro - Leone competitivo : Nuovo appuntamento con L'oroscopo del 18 giugno. Curiosi di sapere quali novità e cambiamenti porteranno gli astri al vostro segno zodiacale? Di seguito le previsioni astrologiche della giornata di martedì per soddisfare la vostra sete di curiosità. Oroscopo di martedì 18 giugno da Ariete a Vergine Ariete – Per coloro che sono impegnati, gli ultimi periodi sono stati interessanti in campo sentimentale. Adesso è il momento di capire cosa volete ...

Oroscopo 8 luglio : Cancro ammaliante - gelosia per lo Scorpione - Capricorno in ribasso : Lunedì 8 luglio l'emotività non sarà il piatto forte del segno dei Pesci: sarà scostante con il partner e leggermente più “svogliato” del solito. Al contrario, l'Ariete si dimostrerà volenteroso, esattamente come l'Acquario, il quale non esiterà a trascorrere una giornata di lavoro intenso ma con il sorriso. Salute in calo per Bilancia, la quale dovrà fare molta attenzione per non comprometterla ulteriormente. Di seguito, le previsioni degli ...

Oroscopo luglio - Cancro : evitare le cattive amicizie : Voi nativi del segno del Cancro avete avuto parecchie delusioni sentimentali, che riguardano non solo gli amori, ma anche le amicizie e qualche familiare. Il mese di luglio dovrete rinnovare la vostra situazione evitando queste persone, anche se ciò vuol dire stare da soli un po' con se stessi. Avete bisogno di sincerità e di attenzioni, e in questo momento nessuno sembra disposto a darvi tutto questo senza un tornaconto personale. In questo ...

L'Oroscopo dal 17 al 23 giugno : novità in amore per Toro e Cancro : La terza settimana di questo caldo giugno sarà 'bollente' anche dal punto di vista dei rapporti sentimentali e delle relazioni amorose. Dal 17 al 23 di questo mese saranno molti i single che avranno la possibilità di trovare l'anima gemella, soprattutto i nati sotto il segno del Cancro e del Toro. L'oroscopo della settimana che apre le porte all'estate 2019 sarà positivo e fortunato anche per i segni zodiacali di Bilancia e Sagittario. ...

L'Oroscopo dal 17 al 23 giugno : Ariete dubbioso - Cancro tra alti e bassi : Nuovo appuntamento con l’Oroscopo della settimana compresa tra lunedì 17 e domenica 23 giugno. Le previsioni astrologiche per i dodici segni zodiacali forniscono tutte le novità che porteranno gli astri per il campo sentimentale e lavorativo di questa nuova settimana. Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine Ariete – Inizio settimana contrastante con molti dubbi. Avete faticato nei giorni scorsi, ora vi sentite stanchi e anche un po' depressi. ...

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 giugno : offerte per Cancro - Toro risoluto : Nella settimana che va dal 24 al 30 giugno, lo stress potrebbe rovinare le giornate dell'Ariete, mentre altri segni zodiacali avranno una settimana caratterizzata da soddisfazioni lavorative, come nel caso dei Gemelli. Per il Leone sarà una settimana quasi perfetta, mentre Capricorno potrebbe avere dei problemi di coppia. Di seguito il dettaglio le previsioni dell'Oroscopo dal 24 al 30 giugno 2019. Previsioni dal 24 al 30 giugno 2019 Ariete: ...

L'Oroscopo del 16 giugno : Cancro e Leone in difficoltà : Parte una nuova giornata per i dodici segni dello Zodiaco, quella che chiude la settimana. L'oroscopo del 16 giugno è pronto a rivelare quali sono le novità degli astri. Approfondire le previsioni astrologiche della giornata di domenica può essere interessante per sapere a cosa andrà incontro ciascun segno zodiacale....Continua a leggere