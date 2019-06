Orfani dei femminicidi | lo scandalo della legge bloccata in Parlamento

Brasile - il no dell’Unicef alla sfilata dei bambini Orfani per essere adottati : «Adoção na Passarela» significa «Adozione in Passerella» ed è il titolo di una manifestazione avvenuta in Brasile e immediatamente condannata in patria e fuori. A sfilare sono stati bambini in attesa di adozione, il pubblico era formato dalle famiglie in lista per accoglierli a casa che potevano scegliere il preferito nella sfilata. Questo è successo nello stato del Mato Grosso per scelta dalla commissione locale per le adozioni. Secondo il ...