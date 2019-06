OPPO Reno | la recensione di un potente smartphone dall' innovativo design

Anche OPPO Reno assaggia Android Q in versione beta : Buone notizie per gli utenti che hanno acquistato OPPO Reno: come promesso, è finalmente arrivato il supporto alla versione Developer Preview di Android Q L'articolo Anche OPPO Reno assaggia Android Q in versione beta proviene da TuttoAndroid.

Recensione OPPO Reno 10x zoom : design e potenza per conquistare l’Europa : La nostra Recensione completa di OPPO Reno 10x zoom, la consacrazione semi definitiva di OPPO in Europa L'articolo Recensione OPPO Reno 10x zoom: design e potenza per conquistare l’Europa proviene da TuttoAndroid.

OPPO Reno 10X Zoom è il concorrente più credibile dello Huawei P30 Pro : Con il nuovo smartphone Reno 10X Zoom l’azienda cinese Oppo sfida apertamente Huawei e lo Zoom periscopico del P30 Pro. Dalla sua questo prodotto ha il comparto fotografico di fascia alta, le prestazioni, lo schermo e l’autonomia. Per contro, bisogna spendere più di quello che ci si aspetterebbe, per avere un prodotto che è comunque pesante, non impermeabile e senza presa jack per le cuffie. ...

OPPO Reno 10x Zoom arriva in Italia : Oppo Reno 10x Zoom Oppo Reno 10x Zoom Oppo Reno 10x Zoom Dopo il debutto di Reno, il brand di smartphone Oppo lancia sul mercato Italiano il secondo modello della sua linea: Reno 10x Zoom, disponibile dal 14 giugno nelle colorazioni Ocean Green e Jet Black. Senza notch, il nuovo arrivato vanta uno schermo OLED da 6,4 pollici, un’elevata risoluzione e la sesta generazione del Corning Gorilla Glass che assicura durabilità e protezione allo ...

OPPO Reno 10x Zoom con la sua “pinna di squalo” sarà disponibile in Italia dal 14 giugno a 799 euro : OPPO Reno 10x Zoom sarà ufficialmente disponibile in Italia dal prossimo 14 giugno, nelle colorazioni Ocean Green e Jet Black a 799 euro. L'articolo OPPO Reno 10x Zoom con la sua “pinna di squalo” sarà disponibile in Italia dal 14 giugno a 799 euro proviene da TuttoAndroid.

OPPO Reno Z : un elegante smartphone dalle elevate prestazioni e dall’ottimo prezzo : Da OPPO un nuovo cellulare con schermo AMOLED da 6,4”, camera anteriore da ben 32 MP e posteriore da 48 Megapixel

OPPO Reno Z perde la caratteristica pinna di squalo in favore di un “classico” notch a goccia : OPPO Reno Z è il quarto smartphone della serie Reno che però perde una delle sue due caratteristiche distintive: la fotocamera a scomparsa a pinna di squalo. Il design rimane però lo stesso, completo di punto di ceramica O-Dot. L'articolo OPPO Reno Z perde la caratteristica pinna di squalo in favore di un “classico” notch a goccia proviene da TuttoAndroid.

Nuovi smartphone disponibili a rate con Wind e Tre : OPPO Reno - Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Pro : Wind e Tre annunciano la disponibilità di Nuovi smartphone acquistabili a rate, come OPPO Reno, Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Pro. L'articolo Nuovi smartphone disponibili a rate con Wind e Tre: OPPO Reno, Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Pro proviene da TuttoAndroid.

TIM introduce nel proprio listino Sony Xperia 10 - OPPO Reno e Samsung Galaxy A70 : TIM si prepara a introdurre tre nuovi smartphone nel proprio listino "Scegli il tuo smartphone": OPPO Reno, Sony Xperia 10 e Samsung Galaxy A70. L'articolo TIM introduce nel proprio listino Sony Xperia 10, OPPO Reno e Samsung Galaxy A70 proviene da TuttoAndroid.

Alcuni render trapelati online svelano il design di OPPO Reno Gundam Edition : OPPO che ha deciso di stringere una collaborazione con Gundam per il lancio di uno smartphone in edizione speciale che dovrebbe essere denominato OPPO Reno Gundam Edition. La società non ha ancora ufficializzato il progetto, tuttavia il render di questo imminente smartphone è trapelato online svelando il suo probabile design. L'articolo Alcuni render trapelati online svelano il design di OPPO Reno Gundam Edition proviene da TuttoAndroid.

OPPO Reno Z è come se fosse ufficiale : ecco design - specifiche e prezzo in Cina : OPPO Reno Z compare sul sito di China Telecom con un mucchio di informazioni: ecco design, specifiche tecniche e prezzo per il mercato cinese. L'articolo OPPO Reno Z è come se fosse ufficiale: ecco design, specifiche e prezzo in Cina proviene da TuttoAndroid.

OPPO Reno è lo smartphone di fascia media dal design originale - ma è costoso : Chi è alla ricerca di uno smartphone di fascia media dal design originale, che offre prestazioni, autonomia e foto di buon livello, può mettere nella lista dei desideri l’Oppo Reno. Le criticità che abbiamo rilevato nella prova completa sono poche, a parte il prezzo. La quotazione di listino è fissata infatti a 499 euro, una cifra importante per un marchio che nel Vecchio Continente non è particolarmente famoso, nonostante si contenda la ...

OPPO Reno è disponibile da oggi in Italia al prezzo consigliato di 499 euro : OPPO Reno è ufficialmente disponibile all'acquisto in Italia a partire da oggi, venerdì 10 maggio 2019, al prezzo consigliato di 499 euro. Ecco caratteristiche e colorazioni. L'articolo OPPO Reno è disponibile da oggi in Italia al prezzo consigliato di 499 euro proviene da TuttoAndroid.

