Oltre 27mila firme per la legalizzazione della cannabis Il M5s | “Depositeremo la legge

Europee 2019 - Oltre 2 milioni di voti per Salvini : è il più votato anche in Sicilia. Berlusconi eletto con 527mila preferenze : oltre 2 milioni di voti per Matteo Salvini, il più votato nel Nord Ovest, ma anche in Sicilia. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi torna a sedere in Parlamento dopo la decadenza, ma questa volta a Bruxelles grazie a 527mila preferenze. Tra i più votati del Pd c’è l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia (oltre 260mila preferenze), il medico di Lampedusa Pietro Bartolo (115.579 voti). Tra i 5 stelle l’europarlamentare ...