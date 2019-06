Oggi la sentenza sul disastro di Viareggio Il treno di fuoco nei disegni dei

Momblano : Oggi il Sarri day - Guardiola è tramontato (sentenza Uefa per le lunghe) : Alla vigilia di quello che viene considerato il Sarri day Momblano torna a parlare di Guardiola, ma soprattutto conferma il nome di Sarri. Dopo settimane in cui il giornalista ha difeso la posizione di Guardiola alla Juve come l’unica che Agnelli avesse mai preso in considerazione, già l’altro giorno aveva virato e confermato che il nome di Sarri circolava in ambienti bianconeri. Ieri sera ha confermato che le voci convergono su ...

Omicidio Noemi Durini - attesa Oggi la sentenza - mamma Imma : “Nessun perdono per Lucio” : attesa per oggi la sentenza d'appello per Lucio Marzo. Il ragazzo di 19 anni è stato condannato in primo grado a 18 anni di carcere per aver picchiato accoltellato e sepolto viva sotto un cumulo di pietre la fidanzata sedicenne Noemi Durini. Due anni fa il corpo veniva trovato a Castrignano del Capo (Lecce) dove sono avvenuti i fatti. La mamma della vittima: "Per lui nessun perdono".Continua a leggere

Delusione in casa Milan - la Uefa rimanda la sentenza attesa per Oggi : Fumata grigia per il Milan, nulla di fatto ancora sul fronte Uefa che ha deciso di attendere il parere del Tas per decidere l’eventuale sanzione per i rossoneri. Delusione in casa Milan ovviamente che aspetta già oggi di sapere se gli sarebbe stata comminata l’esclusione dalla Europa League 2019/2020 per il mancato raggiungimento del pareggio di bilancio nel triennio 2016-2017-2018. La situazione è ferma dunque perché il Tas era già ...

Pamela - Oggi attesa la sentenza. La difesa : "Mancano le prove". E il pm chiede ergastolo : Aurora Vigne La richiesta di ergastolo è improntata alla "misura ed equità tenendo conto di tutto ciò che Oseghale ha fatto" ha detto il procuratore Giovanni Giorgio nella sua replica. A breve la sentenza Si sta svolgendo in queste ore l'ultima scottante udienza davanti alla corte d'assise di Macerata nella quale potrebbe arrivare la sentenza per Innocent Oseghale, il nigeriano imputato con l'accusa di aver violentato, ucciso e fatto ...

Le notizie del giorno – Le ultime sulla sentenza del Palermo - il Tar dà ragione al FOggia - stangate Catanzaro e Viterbese : RINVIATA LA sentenza DEL Palermo – E’ stata rinviata al 29 maggio l’udienza del procedimento di appello sul caso Palermo, il club rosanero era stato punito con la retrocessione nel campionato di Serie C. Nel dettaglio il presidente della Corte federale di appello della Federcalcio, Sergio Santoro, ha deciso di astenersi dal giudizio a seguito delle notizie di stampa relative al suo presunto coinvolgimento in inchieste ...

Corruzione : processo Montante - attesa Oggi la sentenza : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - E' attesa per oggi, con ogni probabilità questa sera, la sentenza del processo, che si celebra con il rito abbreviato, per Antonello Montante, l'ex presidente degli industriali siciliani Antonello Montante, accusato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzi