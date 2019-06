Oggi è il Solstizio d’Estate 2019 | i VIDEO da condividere su Facebook e WhatsApp

Benvenuto Giugno 2019 : Oggi inizia l’estate meteorologica - tra pochi giorni il Solstizio : Giugno 2019 è ormai iniziato, oggi è il primo giorno dell’estate meteorologica, mentre sarà necessario attendere ancora qualche giorno per quella astronomica: quest’anno il Solstizio d’Estate cade infatti il 21 Giugno alle 15:54 UTC (17:54 ora italiana). Il termine Solstizio deriva dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo), col significato di “sole stazionario”. In astronomia il Solstizio è definito come “il momento ...