Offerta Manchester City per Koulibaly | arriva la risposta del Napoli

Calciomercato Napoli – L’interesse per Manolas maschera la cessione di Koulibaly? Il Manchester City pronto ad un’Offerta folle : L’arrivo di Manolas potrebbe mascherare la cessione Koulibaly: il Manchester City pronto ad un’offerta impossibile da rifiutare, in grado di finanziare un mercato importante per il Napoli Negli ultimi giorni, il Napoli è apparso molto attivo sul mercato. Diversi giocatori sono stati accostati al club partenopeo, nomi di alto profilo e dai costi importanti: da Hirving Lozano a James Rodriguez, passando per Manolas. Acquisti ...

Inter - Lukaku vorrebbe solo i nerazzurri : sarebbe pronta l'Offerta al Manchester United : L'Inter cambierà molto in attacco nella prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri attueranno una vera e propria rivoluzione seguendo le indicazioni del neo tecnico, Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea avrebbe dato già il via libera alla cessione dell'ex capitano, Mauro Icardi. Il centravanti argentino non rientrerebbe nei suoi piani e in questa valutazione sembra sia stata decisiva anche la valutazione data dal resto dello ...

Calciomercato Napoli – Il Manchester United piomba su Koulibaly : pronta un’Offerta impossibile da rifiutare : Il Manchester United pronto a fare un’offerta per Kalidou Koulibaly: i ‘Red Devils’ mettono sul piatto 95 milioni, il Napoli valuta il giocatore 150 Le squadre inglesi sono piene di giocatori di talento, ma spesso peccano in fase difensiva. Tanti giovani, giocatori più o meno affidabili e qualche profilo sopravvalutato, rischiano di spezzare i sogni di un top club che si ritrova a fine anno ad aver mancato gli obiettivi ...

Il Manchester City sarebbe pronto a presentare l'Offerta per Cancelo : 40 mln più Danilo : L'attenzione mediatica riguarda inevitabilmente il prossimo tecnico bianconero ma la dirigenza della Juventus continua a lavorare sul mercato per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Sarà però importante tenere sotto controllo il bilancio d'esercizio, che a fine giugno sarà approvato: secondo il Sole 24 Ore, la Juventus potrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro, dovuta soprattutto ...

Calciomercato Juventus - dal Portogallo : Offerta del Manchester City per Cancelo : Calciomercato Juventus – Potrebbe essere già finita l’avventura alla Juventus di Joao Cancelo. Ne sono sicuri in Portogallo, dove il quotidiano sportivo Record parla di un accordo ormai ad passo fra il club bianconero e il Manchester City sulla base di 60 milioni. La Juventus ha acquistato Cancelo una stagione fa dal Valencia per 40 milioni. Il calciatore, per le sue caratteristiche offensive, piace molto a Guardiola. ...

Calciomercato Manchester United : Pronta l’Offerta per uno juventino : Calciomercato Manchester United: Forte interesse per Cancelo, Pronta un’offerta per lui?Calciomercato Manchester United / JUVENTUS / CANCELO – Joao Cancelo potrebbe già lasciare la Juventus.Come riportato dal Daily Star, infatti, il terzino portoghese sembra non aver convinto al massimo i bianconeri, che potrebbero cederlo per puntare su altri giocatori. Sul calciatore portoghese, come riporta il tabloid inglese, ci sarebbe il ...

Manchester United-Dybala - c’è l’Offerta dei reds : cifra record! : Manchester UNITED DYBALA- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “The Sun“, il Manchester United sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Paulo Dybala. La Joya, in uscita dai bianconeri, sarebbe un chiaro obiettivo dei reds. 100 milioni la valutazione fatta dalla Juventus, 85 milioni di sterline l’offerta degli inglesi, poco meno delle richieste bianconere. […] More