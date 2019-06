Nuovo digitale terrestre | quali tv sono compatili?

Slime Rancher si aggiorna introducendo un Nuovo mondo digitale e slime virtuali : slime Rancher , l'allegro FPS sviluppato da Monomi Park, si aggiorna con una serie di nuovi contenuti.Come riporta PC Gamer, il Viktor's Experimental Update vi catapulterà in un mondo digitale per dare la caccia agli sleali slime virtuali e glitch. E se non è sufficiente farlo nel nome della scienza, ci sono anche alcuni nuovi gadget che verranno distribuiti come ricompensa.Una volta che avrete sbloccato l'area Ruins, Viktor vi chiamerà nel suo ...

A novembre arrivano i voucher per comprare le tv smart necessarie per il Nuovo digitale terrestre : (foto: Getty Images) Dal prossimo novembre verranno stanziati i voucher per l’acquisto di smart tv e decoder per coloro che dovranno adeguarsi alle modifiche delle nuove trasmissioni in digitale previste dal 2022. In questa prima fase il bonus sarà dedicato in particolare ai cittadini residenti in Italia e appartenenti alle fasce Isee 1 e 2, per i quali la spesa di un nuovo dispositivo potrebbe essere difficile da affrontare. In sostanza, a ...