Nuoto | Trofeo Sette Colli 2019 | Federica Pellegrini | l’araba fenice nei 200 sl al Foro

(Di giovedì 20 giugno 2019) Lo scenario è sempre magnifico ed esclusivo. E’ tutto pronto alItalico di Roma per il 56°, tappa dell’innovativo circuito LEN Swimming Cup (21-23 giugno). La Nazionale italiana diguidata da Cesare Butini si presenterà al gran completo per testarsi in vista dei Mondialia Gwangju, in Corea del Sud, programmati dal 21 al 28 luglio. Tra le vedette della compagine tricolore ci sarà sempre lei,. Passano le stagioni, cambiano le avversarie ma lei è sempre lì, desiderosa di arrivare alla sua ultima Olimpiade in carriera (Tokyo 2020) e chiudere definitivamente con l’attività agonistica. I ricordi perin questa vasca sono tanti e la maggior parte sono graditi. Di sicuro, in cima alla lista, il Mondiale 2009 quando i due titoli mondiali (200-400 stile libero), conditi da record del mondo stellari, la fecero ...

