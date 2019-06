Nuoto | presentata 56esima edizione trofeo ‘Sette Colli’

romadailynews

(Di giovedì 20 giugno 2019) Roma – “Sara’ un test molto importante che dara’ il senso della preparazione portata avanti fino a questo momento, ed e’ l’ultima gara prima di partire per i mondiali didi Gwangju, in Corea del Sud, in programma dal 21 al 28 luglio”. Federica Pellegrini e’ pronta ad affrontare le gare agli internazionali diche si svolgeranno, da domani fino a domenica, nella vasca del Foro italico. La campionessa olimpica ha partecipato alla presentazione del‘Sette Colli’, giunto alla 56ma, insieme a tutti gli atleti dell’Italia. Alla conferenza era presente il sindaco di Roma Virginia Raggi, il presidente della federazione ItalianaPaolo Barelli, e il direttore tecnico della Nazionale diCesare Butini. “E’ la manifestazione piu’ bella a cui partecipo nel corso di tutto ...