No al crocifisso nei tg Serra si difende così dalle critiche ricevute

(Di giovedì 20 giugno 2019) Pina Francone Il giornalista di Repubblica replica alleper essersi espresso contro l’utilizzo delnei telegiornali Rai Micheleha criticato la scelta di Marina Nalesso di indossare il(come già fatto in passato al Tg1), tenendolo in bella mostra, durante la conduzione di un'edizione del Tg2, ed è stato sommerso da accuse e dita puntante. Nella sua consueta rubrica L'Amaca sulle colonne di Repubblica, il giornalista (il 17 giugno) ha scritto: "Ma almeno per ipocrisia, almeno per uno scrupolo formale, almeno per fare finta che, tra gli utenti pagatori di canone, ne esista qualcuno che preferirebbe evitare i simboli religiosi al collo di chi esercita una funzione pubblica, ovvero di tutti: non si potrebbe cortesemente evitare?". E aggiunto: "In Francia condurre un telegiornale con un crocefisso al collo, a meno che non si tratti di ...

