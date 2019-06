Nikolaj Coster-Waldau di Game of Thrones da Westeros a Hollywood | i dettagli sulla nuova

optimaitalia

(Di giovedì 20 giugno 2019)ha già trovato unaparte dopo aver interpretato lo sterminatore di Re, Jaime Lannister in otto stagioni diof. Da, l'attore si troverà catapultato in un ambiente tutt'altro che magico: lo star systemiano.Il progetto si intitola Gone, una serie drammatica ambientata negli anni Ottanta di cui è stato ordinato l'episodio pilota. La storia segue alcuni agenti che lasciano il loro vecchio studio per costruirne un altro con cui aspirano a dominare e cambiare l'industria dello spettacolo. Come annunciato da TV Line,ricoprirà il ruolo di un personaggio di nome Jack DeVoe, i cuisono ancora top secret.Nell'episodio pilota vedremo anche Lola Kirke (Mozart in the Jungle) nei panni di Abbie Jinks, Jonathan Pryce (of) che interpreta Benny Landau, Judd Hirsch (Numb3rs) nel ruolo ...

