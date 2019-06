Netflix | il costo aumenta | 15 | 99 euro all’anno Come disdire

gqitalia

(Di giovedì 20 giugno 2019) Dopo il rincaro negli Stati Uniti di inizio anno,ha annunciato di averto i prezzi anche in Italia: i due abbonamenti più cari (standard e premium) costeranno rispettivamente 1 e 2in più al mese. Per il piano standard, ossia quello che consente la visione di contenuti in HD da due schermi in contemporanea, serviranno 11,99al mese (invece di 10,99), mentre per quello premium – che offre film e serie tv in 4K, con HDR, Dolby Atmos e 4 schermi in contemporanea – dovremo sborsare 15,99al mese (invece di 13,99). Invariato invece a 7,99il piano base, quello che ti consente di accedere a tutto il catalogo del colosso statunitense ad una risoluzione standard, inferiore all'alta definizione, e da un solo e unico dispositivo. L'aumento colpirà tutti: sia i nuovi utenti che si iscriveranno al servizio in ...

