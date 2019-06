Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti in Italia

huffingtonpost

(Di giovedì 20 giugno 2019) Dopo l’aumento del costonegli Stati Uniti,alza ianche in. È la prima volta che il servizio streaming effettua un rincaro da quando, nel 2015, è ufficialmente sbarcato nel nostro Paese. Ma c’è una buona notizia: a differenzaUsa (dove èto di un dollaro), il costo dell’abbonamento base rimarrà lo stesso (7,99 euro). Aumenteranno invece ialtri piani tariffari, Standard e Premium,ti negli Usa di 2 dollari.La modifica dei costi per guardare film e serie tv sarà notificato con almeno un mese di anticipo agli iscritti, tramite e-mail o direttamente all’interno del sito o dell’app. Mentre chi usufruisce del piano Base non dovrà mettere mano al portafogli, chi è iscritto al piano Standard (due dispositivi alla volta, Hd e Ultra ...

