Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti in Italia | ecco cosa cambia

Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti in Italia : Dopo l’aumento del costo degli abbonamenti negli Stati Uniti, Netflix alza i prezzi anche in Italia . È la prima volta che il servizio streaming effettua un rincaro da quando, nel 2015, è ufficialmente sbarcato nel nostro Paese. Ma c’è una buona notizia: a differenza degli Usa (dove è aumenta to di un dollaro), il costo dell’abbonamento base rimarrà lo stesso (7,99 euro). Aumenteranno ...

Netflix ha aumentato il prezzo di due suoi abbonamenti : Netflix Italia ha aumentato il prezzo di due suoi abbonamenti : quello Standard (che permette la visione in HD e in contemporanea su due schermi) è passato da 10,99 euro a 11,99 euro al mese; quello Premium (che permette la visione

Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti anche in Italia : Dopo esperimenti fatti in altri paesi del mondo, tocca da oggi 20 giugno anche all’Italia vedere aumentati i prezzi relativi agli abbonamenti di Netflix. La piattaforma di streaming, infatti, ha deciso di alzare le proprie tariffe anche nel nostro paese, per la seconda volta da quanto vi è sbarcata nel 2015 (un ritocco era stato effettuato già nel 2017). Nulla cambierà per il pacchetto d’accesso base, quello senza alta definizione e ...