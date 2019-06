Nessun tour mondiale per Lady Gaga fino al 2021 | rinnovata per due anni la residency a

optimaitalia

(Di giovedì 20 giugno 2019) Sembra proprio che, nonostante il sesto album in studio sia in lavorazione e presumibilmente uscirà il prossimo anno,non andrà in unper almeno i prossimi due. Come ha confermato lei stessa sul palco, la suaa Las Vegas con lo spettacolo Enigma saràper altri duedopo il grande successo delle prime tranche di eventi. Durante l'ultimo spettacolo della seconda parte della suaal Park Theatre di Las Vegas, lo scorso venerdì 14 giugno, la Germanotta ha urlato dal palco la sua intenzione di restare in città con Enigma per altri due. Lo ha annunciato durante l'esecuzione al pianoforte della canzone You & I, uno dei tanti successi inseriti nella scaletta di Enigma. Durante il brano,ha detto esplicitamente al pubblico: "Sarò qui per altri due". La conferma ufficiale da parte del teatro che la ospita non ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Nessun tour mondiale per #LadyGaga fino al 2021, rinnovata per due anni la residency #Enigma a #LasVegas (video) https://… - OptiMagazine : Nessun tour mondiale per #LadyGaga fino al 2021, rinnovata per due anni la residency #Enigma a #LasVegas (video)… - CordioliMirco : @PiergiuseppeEsp @nzingaretti Il corridore più forte di tutti i tempi !!!! 2 Tour de France a 10 anni di distanza u… -