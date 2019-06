Mundo Deportivo | Il Real offre James Rodriguez al Psg Rientra nella trattativa per Neymar

ilnapolista

(Di giovedì 20 giugno 2019) Secondo quanto scrive, ilMadrid avrebbe offertoal Psg. Il colombiano rientrerebbe in unapiù ampia per l’acquisto dida parte del club madrileno. L’attaccante del Psg, infatti, sarebbe intenzionato a lasciare Parigi scontento della sua ultima stagione. Il, scrive il quotidiano sportivo spagnolo, avrebbe già fatto un’offerta peral Paris Saint Jermain. Sul piatto ci sarebbero pronti 130 milioni. Insieme ad essi, nell’offerta, è incluso anche uno tra Gareth Bale, che nonnei progetti futuri di Zidane, o, appunto,. Il Napoli, però, per ammissione di Aurelio De Laurentiis, sta trattando il colombiano e sembrerebbe già in fase avanzata il dialogo con Florentino Perez, complice la volontà del calciatore di ricongiungersi a Carlo Ancelotti e il lavoro di Jerge Mendes. Il Psg ...

AlfredoPedulla : #Guardiola al #Mundo #Deportivo: “Non prendo anni sabbatici, notizie copiate e non verificate. Ho due anni di contr… - napolista : Mundo Deportivo: Il #Real offre #JamesRodriguez al #Psg. Rientra nella trattativa per #Neymar L’attaccante del Psg… - infoitsport : James Rodriguez offerto al PSG! Mundo Deportivo: il Real Madrid lo include in una mega trattativa per prendere Neym… -