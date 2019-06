Motori – Volkswagen assumerà 5 000 esperti digitali per evolvere il concetto di auto

Motori – Volkswagen Nuova Touareg V8 TDI - massiccia ed impressionante con numeri da supercar [PREZZO e FOTO] : Si aprono gli ordini della Nuova Volkswagen Touareg V8 TDI, le sue carte migliori? Prestazioni da supercar ed interni lussuosissimi In Italia sono aperti gli ordini del modello più potente dell’attuale gamma Volkswagen: la Nuova Touareg V8 TDI. Con 421Cv, è uno dei più prestanti SUV a gasolio sul mercato. Il suo otto cilindri da 4 litri ha una coppia massima di 900 Nm, un valore da supercar. Che si tratti di asfalto o fuoristrada, il suo ...

Motori – La Volkswagen elettrica ID.R ha ottenuto un nuovo record al Nürburgring [FOTO e VIDEO] : La ID.R, spinta da due Motori elettrici, ha girato al Nürburgring-Nordschleife in 6:05,336 minuti, più veloce di qualsiasi altra elettrica finora, superando il record precedente di 40,564 secondi La Volkswagen ha aggiunto un’altra pietra miliare nella e-mobility: la ID.R, spinta da due Motori elettrici, ha girato al Nürburgring-Nordschleife in 6:05,336 minuti, più veloce di qualsiasi altra elettrica finora. Romain Dumas (F) ha superato il ...

Motori – Elettriche da record : Volkswagen ID.R prova a battere il miglior tempo al Nurburgring : Nel tentativo di record elettrico al Nurburgring, sono decisive le sezioni più iconiche del celebre tracciato. La velocità media attesa dell’elettrica Volkswagen ID.R sarà superiore ai 185 km/h Volkswagen ha scelto uno dei circuiti più famosi al mondo per il prossimo tentativo di record con l’elettrica da competizione ID.R. Si tratta del Nurburgring, un percorso di 20,832 chilometri, 73 curve e numerosi cambi di pendenza. Un record ...

Motori – Volkswagen - non solo Dieselgate : cosa fa realmente il gruppo tedesco per l’ambiente : Il gruppo Volkswagen, in occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità, ha attuato diversi iniziative tese alla conservazione della natura e alla protezione dei suoi abitanti In occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità, il gruppo Volkswagen ha invitato tutti i Brand e gli stabilimenti a sostenere progetti di conservazione della natura e in particolare di protezione degli insetti, con il motto “La biodiversità ...

Motori – Nuovo Volkswagen Touareg V8 TDI : SUV con numeri da supersportiva [INFO e PREZZI] : Grazie alle sue caratteristiche di guida superiori, il Nuovo Volkswagen Touareg V8 TDI è un partner affidabile in qualunque situazione, dal lavoro al tempo libero La Volkswagen più potente dell’attuale gamma è finalmente disponibile all’ordine: Si tratta del Touareg V8 TDI. Con i suoi 421 CV, è uno dei SUV diesel più potenti grazie all’otto cilindri da 4,0 litri che eroga una coppia massima di 900 Newton metri, numeri da ...

Motori – Volkswagen Golf 2020 - il sistema Mild Hybrid è già pronto : ecco come funziona e quanto si risparmia : Con l’introduzione del suo sistema Mild Hybrid a 48 V, Volkswagen avvia l’elettrificazione su larga scala a partire dalla nuova Volkswagen Golf 2020 In occasione del 40° Vienna Motor Symposium, Volkswagen ha trattato diversi argomenti, in particolare ha svelato un inedito sistema Mild Hybrid a 48 Volt che sarà implementato sulla nuova generazione di Volskwagen Golf. Volkswagen aprirà una nuova fase della sua elettrificazione con il nuovo ...

Motori – Volkswagen Golf 2020 : le nuove immagini non lasciano più dubbi sugli interni [FOTO] : La nuova generazione di Volkswagen Golf adotterà una filosofia minimalista che non si era mai vista nelle auto del produttore tedesco Solo qualche giorno fa vi abbiamo mostrato un render che raffigura i futuri interni della nuova generazione di Volkswagen Golf 2020, in particolare la plancia con volante e schermi in bella mostra. Oggi, siamo in grado di mostrarvi le foto reali dell’abitacolo e degli esterni dell’ottava ...

Motori – Volkswagen T-Cross 1.6 TDI : neopatentati - consumi e prezzo - tutto quello che c’è da sapere sul piccolo diesel [FOTO] : A un mese dal suo arrivo sul mercato italiano, la gamma della T-Cross si completa con un motore diesel 1.6 TDI da 95 CV disponibile con cambio manuale o automatico DSG Con i suoi 4,11 metri di lunghezza, questo City SUV è il modello più compatto della T-Family, la gamma di SUV e crossover Volkswagen costituita inoltre da T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace e Touareg. Il suo design distintivo, dal carattere forte, si sposa a proporzioni ...

Motori – Alla Mille Miglia 2019 - due speciali Volkswagen Maggiolino celebrano un pesante addio : Per omaggiare la fine della produzione del Maggiolino, Volkswagen ha voluto far rivivere la Mille Miglia a due Maggiolini d’epoca Ieri, lo straordinario contesto di Piazza della Vittoria a Brescia, che per l’occasione si trasforma in un museo automobilistico a cielo aperto, ha ospitato due esemplari di Volkswagen Maggiolino davvero speciali. Come si sa, la Mille Miglia non è un viaggio di piacere ma una vera gara, veloce e senza ...

Motori – Nuova Volkswagen Golf - svelati gli interni : sembrano quelli di una BMW : La presentazione della Nuova generazione di Volkswagen Golf avverrà in ottobre e non prevederà l’abbandono dell’alimentazione diesel In occasione dell’annuale assemblea degli azionisti del gruppo tedesco, sono stati rilasciati nuovi dettagli sulla prossima generazione di Volkswagen Golf, l’ottava per la precisione. Le novità riguardano soprattutto gli interni che avranno un impostazione totalmente Nuova rispetto ...

Motori – Volkswagen alla ricerca di un riscatto dal Dieselgate : le elettriche non bastano : Post-Dieselgate, il Gruppo Volkswagen avvia negoziati concreti per un nuovo impianto multibrand in Europa, investimenti per poco meno di un miliardo di Euro per la costruzione di uno stabilimento per la produzione di celle batteria in Bassa Sassonia Per scrollarsi di dosso la cattiva immagina che si è abbattuta sul gruppo tedesco a causa del famosissimo ‘Dieselgate’, a quanto pare, la produzione di auto elettriche non basta. Il ...