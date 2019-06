Motori – Škoda aggiorna la sua intera gamma | proponendo nuove interessanti offerte

sportfair

(Di giovedì 20 giugno 2019) In occasione del passaggio al Model Year 2020, laè interessata damenti relativi all’offerta dizzazioni, ai sistemi di sicurezza attiva e all’estetica. A meno di un mese dal lancio sul mercato italiano, l’offerta commerciale di SCALA si completa con l’introduzione dicombinazioni motore/trasmissione. Alla base dell’offerta si colloca ora il 1.0 TSI 95 CV con cambio manuale a 5 rapporti, il cui listino parte da 19.960 euro, in versione Ambition. A questazzazione si aggiungono poi il 1.0 TSI 115 CV ora disponibile anche in abbinamento alla trasmissione automatica DGS a 7 rapporti, e il 1.5 TSI 150 CV proposto anche con trasmissione manuale a 6 velocità. I listini delle duecombinazioni partono rispettivamente da 23.260 euro e 24.460 euro. Alladel SUV KAROQ, si aggiunge ora lazzazione 2.0 TDI 190 CV, ...

Giornale_Motori : CIR: Basso/Granai su Skoda Fabia R5 vincono il Rally Di Sardegna - PalmisanoFranco : RT @motorionline: Quella che stiamo vedendo nelle foto spia, qui sotto, non è proprio la nuova #Skoda #Kodiaq ma è piuttosto un restyling,… - motorionline : Quella che stiamo vedendo nelle foto spia, qui sotto, non è proprio la nuova #Skoda #Kodiaq ma è piuttosto un resty… -