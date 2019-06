Motori – Renault svela Triber | il nuovo veicolo supermodulare con un rapporto

Motori – Renault e Nissan siglano accordo con Waymo - leader mondiale di mobilità autonoma : Gruppo Renault e Nissan Motor Co. sigillano accordo con Waymo, per sviluppare assieme servizi di mobilità autonoma per trasporto persone e consegna merci Il Gruppo Renault, Nissan Motor Co. e Waymo, leader nei rispettivi settori di attività, hanno concluso un accordo esclusivo che prevede una prima fase esplorativa, che riguarda tutti gli aspetti relativi ai servizi di mobilità autonoma per il trasporto delle persone e la consegna delle ...

Motori – FCA-Renault-Nissan : il triangolo no! Aspra la lotta fratricida dell’asse franco-nipponico : Si smuovono le trattative per ristabilizzare i rapporti tra Renault e Nissan, ma sarà difficile ricucire lo strappo con l’azienda italo-americana Si torna a parlare dell’accordo tra FCA e Gruppo Renault: a quanto pare, arenate le trattative e ritirata la proposta da parte di FCA , il Gruppo Renault ha iniziato a lavorare sui rapporti interni dell’azienda tentando di ricucire lo strappo creatosi ad inizio mese. Oggi, a ...

Motori – Nuova Renault Zoe : più performante più potente e con autonomia aumentata [GALLERY] : Nuova Renault Zoe è più performante che mai, maggiore autonomia e potenza, design deciso ed equipaggiamenti high-tech per una mobilità 100% elettrica Nuova ZOE è più performante che mai, soprattutto grazie alla maggiore autonomia e potenza. Il design deciso le conferisce più carattere. Offre equipaggiamenti high-tech per il comfort di guida e di vita a bordo. Il piacere di guida al 100% elettrica assume una Nuova dimensione! Il lancio ...

Motori – Alibaba inserirà il suo “Genio” all’interno delle vetture Audi - Renault e Honda : E’ stato presentato a Shanghai l’accordo che unisce il colosso asiatico Alibaba alle case Audi, Renault e Honda che saranno fornite dell’assistente vocale “Tmall Genie” su tutte le vetture vendute nel mercato asiatico Oggi il colosso delle vendite online Alibaba, diretto rivale dell’americana Amazon, ha chiuso un significativo accordo con Audi, Renault e Honda che interesserà inizialmente il mercato ...

Motori – Nuova Renault Clio - la quinta generazione “è la migliore di sempre” [GALLERY] : Renault presenta Nuova Clio, a circa 3 decenni dalla prima generazione, la quinta incarnazione riprende tutti i punti di forza delle precedenti versioni Con 15 milioni di unità vendute, Renault presenta Nuova Clio, la quinta incarnazione della sua icona. Dalla prima apparizione nel 1990, Clio è diventata il best-seller del Gruppo Renault nel mondo intero. Il modello più spesso premiato come auto preferita dai Francesi si è addirittura ...

Motori – Mancata fusione FCA-Renault : ecco l’ultimo comunicato del Gruppo francese : Il Gruppo Renault rilascia un comunicato stampa ufficiale che comunica il rammarico per il mancato accordo con FCA Il Gruppo Renault esprime il suo rammarico per non poter approfondire la proposta di FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Siamo grati a Nissan per l’approccio costruttivo adottato e desideriamo ringraziare FCA per gli sforzi compiuti nonché i membri del Consiglio di Amministrazione di Renault per la fiducia. Riteniamo che questa ...

Motori – Fusione saltata tra FCA-Renault - il ministro Francese Le Maire : “prendo atto del ritiro” : Fusione saltata, il ministro dell’Economia Del Governo Francese Bruno Le Maire: “prendo atto del ritiro… Lo Stato si e’ dimostrato aperto e ha lavorato in modo costruttivo con le parti” Oggi, dopo l’avvenuta ricezione del comunicato FCA che ritirava la proposta di Fusione con Renault, il ministro dell’Economia Francese Le Maire, ha fatto sapere di aver preso atto della notizia. il ministro Bruno Le ...

Motori – Fusione saltata tra FCA-Renault - il vice-Premier Di Maio : “non sempre fa bene intervenire” : Fusione saltata tra FCA-Renault, il vice-Premier Di Maio: “Se la Fca ha ritirato la proposta evidentemente non ha visto una convenienza” “Questa vicenda dimostra che quando la politica cerca di intervenire nelle vicende economiche non sempre fa bene. Se la Fca ha ritirato la proposta evidentemente non ha visto una convenienza“. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e vice premier Luigi Di Maio, ...

Motori – Fusione saltata tra FCA-Renault : Frattoianni dice : “accordo mancato…governo italiano non pervenuto” : Accordo mancato FCA-Renault, Frattoianni di Sinistra italiana: “il governo italiano sta a guardare… i ministri del nostro Paese sono impegnati a farsi la guerra fra loro… mentre l’Italia affonda” “Parafrasando Cronin ‘…e il governo italiano sta a guardare’. Purtroppo di stelle non se ne vedono, mentre le multinazionali presenti in Italia fanno a gara a scappare dall’Italia facendo ...

Motori – Fusione FCA-Renault : salta tutto : “non vi sono attualmente in Francia le condizioni politiche” : FCA-Renault: è ufficiale la FCA indispettita dalle continue pretese, da prima donna, del governo francese, ritira ufficialmente la proposta di Fusione avanzata il 27/05 Come avevamo preannunciato qualche giorno fa le trattative tra FCA e Renault sembravano essersi arenate. Dopo la riunione di Consiglio di Amministrazione del Gruppo Renault conclusasi nella nottata di oggi con l’ennesimo buco nell’acqua, John Elkann presidente ...

Motori – Fusione FCA-Renault nuovo comunicato ufficiale - il governo francese rimanda la decisione : Fusione FCA-Renault, rilasciato nuovo comunicato stampa, i rappresentanti dello Stato francese remano contro e rimandano la votazione Nella tarda serata di ieri si è svolta una nuova riunione del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Renault, al termine di questa riunione i consiglieri hanno deciso di rimandare il voto a data da destinarsi, tutto ciò è da imputarsi ai rappresentanti del governo francese che hanno espresso la volontà di ...

Motori – Fusione FCA-Renault - arriva la prima “ermetica” risposta ufficiale del CdA francese : Fusione FCA-Renault, ecco il comunicato ufficiale del primo responso del Consiglio di Amministrazione del Gruppo francese Come sappiamo, ieri si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Renault, per discutere della proposta di Fusione fatta la scorsa settimana da FCA, dopo diverse tensioni dovute all’astensione dei nipponici di casa Nissan e alla pressioni del Governo francese di riuscire ad accaparrarsi un posto di ...

Motori – Fusione FCA-Renault - l’accordo potrebbe saltare : Fusione FCA-Renault, l’accordo potrebbe saltare, i Consiglieri Nissan presenti nel cda Renault si astengono al momento della votazione Come già detto precedentemente nella giornata di oggi si terrà la seduta del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Renault, per discutere e votare la Fusione con l’italo-americana Fiat Chrysler Automobiles. Durante la prima votazione, avvenuta meno di un ora fa, i due Consiglieri Nissan Yu ...