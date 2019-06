Motori – Honda X-ADV | al via l’eroica impresa del crossista Renato Zocchi GALLERY

Motori – Honda sarà presente con i suoi SUV ibridi - e non solo - al Salone dell’Auto di Torino : La partecipazione di Honda alla quinta edizione del Salone dell’Auto di Torino, che si svolgerà dal 19 al 23 giugno nella suggestiva cornice di Parco Valentino, sarà caratterizzata dalla presenza della gamma SUV Il nuovo CR-V Hybrid è il primo SUV Honda disponibile in Europa con l’avanzata tecnologia ibrida. Le sue eccezionali prestazioni sono garantite dal nuovo sistema i-MMD (intelligent Multi-Mode Drive) dotato di due Motori elettrici ...

Motori – Honda CB : festeggia 50 anni di storia e successi con una collezione di custom tutta da sfogliare [GALLERY] : Honda Motor Europe torna al Wheels & Waves, per celebrare i 50 anni di storia delle CB con motore a 4 cilindri in linea, nato con la mitica CB750 Four del 1969. Divenuto un evento internazionale con edizioni in Giappone e Stati Uniti, il Wheels & Waves non è solo un happening motociclistico, ma la celebrazione delle passioni per il surf, lo skateboard e la musica, uniti in un unico show di fronte all’oceano con lo sfondo della ...

Motori – Honda-e : ecco svelati i segreti della rivoluzionaria citycar elettrica [GALLERY] : Honda e: il nuovo veicolo elettrico compatto del marchio giapponese, è la prima auto ad avere una piattaforma EV dedicata, progettata per garantire un’esperienza di guida straordinaria Il telaio della nuova Honda e è stato sviluppato ponendo l’attenzione agli ambienti urbani per offrire una guida sempre appagante e reattiva. Il pacco batterie, perfettamente centrato rispetto al passo, offre una distribuzione del ...

Motori – Alibaba inserirà il suo “Genio” all’interno delle vetture Audi - Renault e Honda : E’ stato presentato a Shanghai l’accordo che unisce il colosso asiatico Alibaba alle case Audi, Renault e Honda che saranno fornite dell’assistente vocale “Tmall Genie” su tutte le vetture vendute nel mercato asiatico Oggi il colosso delle vendite online Alibaba, diretto rivale dell’americana Amazon, ha chiuso un significativo accordo con Audi, Renault e Honda che interesserà inizialmente il mercato ...

Motori – Honda e : la prima city car elettrica della casa giapponese avrà i retrovisori digitali di serie - ecco come funzionano : Il Sistema di retrovisori laterali a videocamera offre vantaggi in termini di design, sicurezza e aerodinamica Avevamo recentemente parlato di Honda e dell’apertura ordini per la sua prima compatta totalmente elettrica, non eravamo a conoscenza di nessun altro dettaglio se non che il veicolo di serie sarebbe stato molto simile al concept. Oggi la casa giapponese decide di allietarci l’attesa confermando una caratteristica della ...

Motori – Honda e - ci siamo : la prima elettrica compatta della casa giapponese può essere prenotata [INFO E FOTO] : La casa giapponese ha finalmente aperto gli ordini del suo primo veicolo, Honda e, completamente elettrico e previsto per il territorio europeo Nell’ottica di una totale elettrificazione che vede una gamma di veicoli totalmente elettrica entro il 2025, Honda ha deciso di iniziare il percorso con una compatta, la Honda e. La casa giapponese ha finalmente aperto gli ordini del suo primo veicolo completamente elettrico e previsto per il ...