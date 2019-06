MotoGP | Marc Marquez | “Odio quando dicono che ho già vinto il Mondiale | mancano 12 gare”

MotoGP - Marc Marquez non si accontenta mai : “i test? Ecco cosa vorrei migliorare sulla mia Honda” : Il pilota spagnolo ha commentato la giornata di test a Barcellona, esprimendo le proprie sensazioni riguardo i nuovi componenti provati Buone sensazioni per Marc Marquez al termine della giornata di test svolta sul circuito di Barcellona, all’indomani della gara disputata ieri. Il pilota della Honda ha provato diverse configurazioni, lavorando sia per la seconda parte di stagione che per il 2020. AFP/LaPresse Queste le sue sensazioni ...

MotoGP – Vittoria… al bacio per Marquez : al Montmelò spunta la fidanzata di Marc [FOTO] : Al Montmelò una dolce presenza al fianco di Marc Marquez: la fidanzata dello spagnolo bacia il suo campione al parco chiuso Finalmente Marc Marquez ha ufficializzato una volta per tutte la sua storia d’amore con la modella Lucia Rivera Romero. Lo spagnolo era stato avvistato e paparazzato più volte in compagnia della bellissima ragazza, ma non ne aveva mai parlato in maniera ufficiale. Nello speciale weekend di gara di Catalunya, ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : Marc Marquez - vincente e fortunato. Cadono tutti - tranne lo spagnolo… : vincente e fortunato, il connubio perfetto: fenomeno perché dotato di un talento cristallino fuori dal comune ma supportato anche dalla buona sorte, che raramente gli volta le spalle. C’è poco da dire: a Marc Marquez va sempre tutto bene, un verso Gastone del motociclismo che non ha bisogno di aiuti dalla Dea Bendata perché è già fortissimo di suo e che invece può beneficiare a piene mani di un sostegno sempre particolarmente gradito. Il ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : gioco di squadra “indiretto” in casa Honda. Jorge Lorenzo ha favorito Marc Marquez stendendo tutti gli avversari : Un vero e proprio disastro. Il secondo giro e la curva-10 del tracciato del Montmeló saranno un ricordo indelebile per Jorge Lorenzo. Troppa foga per il maiorchino ed ecco la frittata: quattro piloti mandanti a gambe all’aria e Marc Marquez, compagno/rivale, che ringrazia, conquista il successo catalano e si invola verso l’iride 2019 della classe regina. I 37 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, primo degli inseguitori, sono un ...

Marc Marquez MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Lorenzo mi ha fatto un regalo ma non mi piace - è un errore che ci sta” : Marc Marquez ha vinto il GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha beneficiato dell’incidente generato da Jorge Lorenzo che ha fatto cadere Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Marc Marquez: il centauro della Honda è rimasto senza avversari in pista e ha trionfato in maniera agevole riuscendo così ad allungare in classifica generale. Il Campione del Mondo in carica ha parlato dello strike di curva 10 ai microfoni ...

MotoGP - Marc Marquez vince Gp Catalunya - Petrucci terzo : Marc Marquez vince il Gran Premio di Catalogna, settima tappa del Mondiale 2019 della Motogp. Il pilota spagnolo della Honda si aggiudica la gara

MotoGP – Marc Marquez non ci sta : “grazie a Lorenzo? Non voglio regali. Incidente sfortunato - io vinco con tutti in pista” : Marquez favorito dallo ‘strike’ di Jorge Lorenzo che ha eliminato i principali candidati alla vittoria di Barcellona: il leader del Mondiale giudica l’Incidente come ‘sfortunato’ e spiega di non aver gradito ‘il regalo’ involontario Come nel bowling, Jorge Lorenzo ha fatto strike, ma in pista a Barcellona: la caduta del maiorchino ha messo fuori gioco Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Maverick ...

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Catalogna della MotoGP : Marc Marquez, pilota spagnolo della Honda, ha vinto il Gran Premio di Catalogna della MotoGP, che si è corso sul circuito di Montmelò. Il francese Quartararo su Yamaha è arrivato secondo, seguito dall’italiano Petrucci su una Ducati. L’italiano Iannone è

MotoGP - a Montmelò vince Marc Marquez dopo lo "strike" di Jorge Lorenzo. Petrucci sul podio : Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Catalogna valido per il Mondiale della MotoGp, sul circuito del Montmelò. Lo spagnolo della Honda ha preceduto sul traguardo il francese Fabio Quartararo su una Yamaha del Team Petronas e Danilo Petrucci su Ducati. Con questa vittoria Marquez allunga in vetta

MotoGP - GP Catalogna 2019 : scaramucce in pista tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Rapporto non idilliaco fra i due spagnolo : Era solo questione di tempo. Il Rapporto tra i due spagnoli Marc Marquez e Jorge Lorenzo, compagni di squadra della Honda HRC, era destinato ad incrinarsi inevitabilmente. La differente resa tra l’asso nativo di Cervera e il maiorchino è lampante e guardare la classifica è come sparare sulla Croce Rossa, riferendoci a Jorge: 115 contro 19 punti parlano chiaro. Un differenziale che alimenta il malumore di Lorenzo, ovviamente maldisposto a ...

MotoGP in Catalogna - Fabian Quartararo in pole davanti a Marc Marquez. Quinto Valentino Rossi : Con soli 15 millesimi di vantaggio, è Fabian Quartarato ad aggiudicarsi la pole position del Gp di Catalogna, settima tappa del Motomondiale, nella classe MotoGP. Il francese, in sella alla Yamaha del team Petronas, con il tempo di 1’39”484 ha beffato lo spagnolo Marc Marquez che con la sua Honda ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Per il “rookie” transalpino è la seconda pole in carriera nella classe regina del ...

MotoGP in Catalogna - Fabian Quartararo in pole davanti a Marc Marquez. Solo quinto Valentino Rossi : Con soli 15 millesimi di vantaggio, è Fabian Quartarato ad aggiudicarsi la pole position del Gp di Catalogna, settima tappa del Motomondiale, nella classe MotoGP. Il francese, in sella alla Yamaha del team Petronas, con il tempo di 1’39”484 ha beffato lo spagnolo Marc Marquez che con la sua Honda ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Per il “rookie” transalpino è la seconda pole in carriera nella classe regina del ...

MotoGP – La spaccatura in casa Honda è completa! Marc Marquez manda a fanculo Jorge Lorenzo nelle FP3 [FOTO] : Momenti di tensione nel finale delle FP3 del Gp di Catalunya: Marc Marquez manda a fanculo Jorge Lorenzo dopo un soprasso. Continuano le frizioni fra i due spagnoli in casa Honda Le prove libere di Barcellona continuano a risultare complicate per la Honda. Dopo il 17° posto delle FP2 nella giornata di ieri, quest’oggi Marc Marquez è riuscito ad entrare nel Q2 per un soffio, terminando le FP3 al 9° posto davanti al compagno di ...

MotoGP – Rins davanti a tutti nelle FP3 di Barcellona : bene Valentino Rossi - Marc Marquez rischia di restare fuori! [TEMPI] : Alex Rins chiude davanti a tutti nelle FP3 di Barcellona: bene le Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales, chiudono la top 10 Marc Marquez e Jorge Lorenzo Dopo le FP2 dominate dal giovane rookie Fabio Quartararo, le FP3 del Gp di Catalunya regalano grande spettacolo e diversi dati interessanti, soprattutto in ottica qualifiche. Il tempo migliore lo fa registare lo spagnolo Rins che si piazza davanti a tutti in 1:39.547. Il pilota ...