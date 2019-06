MotoGp – Il vantaggio sui rivali e la ‘foga’ di Lorenzo | Marquez sincero | “odio sentire

MotoGp - GP Italia 2019 : Marc Marquez alieno. Ducati : per vincere servirebbe un vantaggio tecnico sulla Honda. Che ora non c’è : Fino alla scorsa stagione ciò che rendeva maggiormente affrontabile Marc Marquez era il fatto che la sua Honda non potesse competere a livello di velocità di punta nei confronti della Ducati. La moto di Borgo Panigale con il suo motore desmodromico era imbattibile in fatto di potenza e, nei lunghi rettilinei, faceva il vuoto. Per tutto il resto Italiani e nipponici si sfidavano in tutti i punti, con qualche prevalenza da una parte (come la ...

MotoGp - GP Italia 2019 : Marc Marquez alieno. Ducati : per vincere servirebbe un vantaggio tecnico sulla Honda. Che ora non c’è. : Fino alla scorsa stagione ciò che rendeva maggiormente affrontabile Marc Marquez era il fatto che la sua Honda non potesse competere a livello di velocità di punta nei confronti della Ducati. La moto di Borgo Panigale con il suo motore desmodromico era imbattibile in fatto di potenza e, nei lunghi rettilinei, faceva il vuoto. Per tutto il resto Italiani e nipponici si sfidavano in tutti i punti, con qualche prevalenza da una parte (come la ...

MotoGp - Motomondiale 2019 : Ducati e un vantaggio tecnico smarrito. Così Marquez fa la differenza : La stagione 2019 del Motomondiale si è aperta in Qatar con la convincente vittoria di Andrea Dovizioso e della sua Ducati, frutto di una guida pulita ed efficace da parte del forlivese ma anche del preciso e minuzioso lavoro dei tecnici del marchio italiano durante l’inverno. La brillantezza tecnica del mezzo era dovuta infatti, tra le altre cose, a una pinna montata sul forcellone volta a incanalare il flusso dell’aria sulla gomma ...