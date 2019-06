Moto contro auto | lievemente contuso agente Polizia locale

Scontro tra Moto e auto in via dell’Almone : grave centauro : Roma – È stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Giovanni, un motociclista italiano di 58 anni che questa mattina, poco prima delle 8, e’ rimasto coinvolto in un’incidente stradale con un’auto, in Via dell’Almone, all’altezza della fonte Egeria. Sul posto e’ intervenuto il gruppo Tintoretto della Polizia di Roma Capitale. L'articolo Scontro tra moto e auto in via dell’Almone: grave ...

Prova la Moto di un amico senza casco : Daniele si schianta contro un muretto e muore a 24 anni : Aveva da poco chiesto a un suo amico di poter Provare la sua motocicletta. Lui ha annuito, senza pensare minimamente a quello che sarebbe accaduto da lì a pochi minuti. Daniele Saraullo, 24 anni, dopo aver messo in moto e aver fatto un primo giro si è schiantato contro la recinzione di una casa, perdendo la vita.

MotoGp - box Ducati furioso contro Lorenzo : Tardozzi fulmina il maiorchino dopo l’incidente : Il team manager ha parlato subito dopo la carambola innescata da Jorge Lorenzo, fulminando il maiorchino della Honda Subito un colpo di scena nel Gp di Barcellona, a causarlo è la manovra di Jorge Lorenzo in curva 10, dove lo spagnolo innesca una carambola che obbliga al ritiro Andrea Dovizioso, Valentino Rossi e Maverick Vinales. Il maiorchino perde l’anteriore e travolge prima il forlivese della Ducati e poi facendo cadere i due ...

MotoG - Quartararo durissimo contro Viñales : “stava salutando il pubblico mentre io…” : Quartararo guadagna una pole eccezionale ma rischia grosso nel suo ultimo giro, la colpa è di Viñales che salutava i tifosi Incredibile rischio per Fabio Quartararo a Barcellona, nonostante sia riuscito a centrare la pole position davanti a Marquez e Viñales. AFP/LaPresse Dopo aver ottenuto il miglior tempo, il francese stava provando a migliorarlo prima di ritrovarsi in traiettoria Viñales che, convinto di aver finito la sessione di ...

MotoGp - Marquez imbufalito con Lorenzo nel post qualifiche : parole di fuoco contro il maiorchino : Il pilota della Honda ha parlato al termine delle qualifiche del Gp di Barcellona, soffermandosi anche sul battibecco con Lorenzo avvenuto nelle FP3 Un secondo posto che lascia un po’ di amaro in bocca a Marc Marquez, lo spagnolo infatti partirà dietro Fabio Quartararo domani in occasione del Gp di Barcellona. AFP/LaPresse Lo spagnolo ha sottolineato nel post qualifiche come si sentisse in grado di centrare la pole position, ...

MotoGp - Alberto Puig mette Lorenzo con le spalle al muro : parole durissime contro il maiorchino : Il team manager della Honda ha messo in chiaro alcune questioni, sottolineando come la moto non verrà modificata considerando i successi di Marquez La Honda appoggerà Jorge Lorenzo e lo aiuterà nel processo di miglioramento, ma non cambierà assolutamente la moto. Parola di Alberto Puig che, interrogato sui problemi del maiorchino, ha sottolineato come questi non dipendano dalla RC213V, visti i risultati ottenuti da Marc Marquez. Alessandro ...

Roma - morto in Moto contro un cavallo : l'animale era stato segnalato poco prima al 112 : Un cavallo bianco e uno marrone, vagano liberi sulla via Ostiense, è notte. Si fermano in mezzo alla strada, l'attraversano da una parte all'altra, vanno avanti e indietro storditi...

Venezia - schianto in Moto contro un muretto : morto a 16 anni all'inizio delle vacanze : E' morto a 16 anni al secondo giorno delle vacanze estive. Un terribile incidente è successo questa mattina, martedì 11 giugno, in via Roma a Meolo (Venezia). Un ragazzo di appena...