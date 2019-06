Morgan attaccato da Malgioglio | “Ha detto una frase disgustosa”

lanostratv

(Di giovedì 20 giugno 2019) Cristianocritica duramentee difende Signoretti Ieri sera a Live, tra i tanti ospiti invitati da Barbara d’Urso c’era anche, il quale ha parlato dello sfratto. Per i pochi che non lo sapessero hanno pignorato la casa del cantautore perchè non ha pagato gli alimenti a sua figlia. Quest’ultimo, a Live, ha anche litigato animatamente con Riccardo Signoretti, arrivando a dire unainfelice che ha indispettito la conduttrice. Ma non è finita qua perchè poco fa anche Cristianoha voluto dire la sua su questa‘incriminata’, non andandoci giù leggero. Cosa ha? Ha pubblicato su instagram un selfie dell’artista, scrivendo nella didascalia: “L’ha offeso con unadisgustosa…Certe affermazioni sono di una bassezza orribile…” Parole che ha trovato l’approvazione anche ...

CronacaSocial : ?? #Morgan e lo sfratto a breve ?? Il cantante ha attaccato #AsiaArgento. Cos'ha detto dalla D'Urso ?… - mathflowr : Chi vorresti conoscere della gente di Twitter? — Elia, Thomas, Morgan e farei altri nomi ma poi so già che vengo at… -