Mondiale Femminile | definito il quadro degli ottavi | il tabellone completo

Mondiale Femminile - sarà la Cina l’avversaria dell’Italia agli ottavi [DETTAGLI] : Mondiale femminile – L’Italia affronterà la Cina, qualificata come una delle migliori terze, negli ottavi di finale del Mondiale femminile in Francia. Decisiva la vittoria del Camerun contro la Nuova Zelanda (2-1). Solo in caso di pareggio (e di segno X anche in Thailandia-Cile) le azzurre avrebbero trovato infatti la Nigeria. La partita è in programma martedì 25 giugno alle 18 allo Stade de la Mosson di Montpellier. Il primo ...

Mondiale Femminile - chi è Marta : quel paragone con Neymar… : Il Mondiale femminile è sempre più seguito e continua a regalare grande spettacolo, la competizione sta per entrare nella fase decisiva. In Brasile la squadra è sempre più seguita, ‘bucato’ lo schermo con primati di ascolti al livello della ‘Selecao’ maschile. Il match contro l’Italia ha ottenuto il 46% di telespettatori contro il 52% della sfida di Copa America tra il Brasile e il Venezuela, un dato non ...

Mondiale Femminile - Selvaggia Lucarelli : “Ascolti in crescita? Gli uomini sono in astinenza” : Gli ascolti del Mondiale femminile sono sempre più in crescita. E’ il segnale che qualcosa sta cambiando anche per le donne del calcio in Italia. Questo il pensiero di Selvaggia Lucarelli: “Gli uomini stanno patendo un’astinenza da calcio e quindi si aggrappano a questo Mondiale. L’uomo patisce l’astinenza da calcio: in questo periodo resterebbe ammaliato da un gatto che insegue un gomitolo solo perché ...

Mondiale Femminile - Italia : possibile avversaria - data e orario dell’ottavo di finale : Continua incontrastato il successo del Mondiale femminile. Italia qualificata agli ottavi di finale da prima del girone C. Ecco le possibili avversarie, la data e l’orario del prossimo impegno delle azzurre. POSSIBILI AVVERSARIE – L’avversaria più probabile per l’Italia è la Nigeria, terza nel gruppo A. Una squadra fisica, che fa della velocità la sua principale prerogativa. L’altra possibile soluzione è la ...

Ascolti tv - la Nazionale femminile trionfa su Rai Uno : è boom per la partita Mondiale : Quasi un terzo della platea televisiva ha seguito su Rai1 la partita del mondiale Italia-Brasile, per uno share che ha...

Mondiale calcio femminile - a guardare le Azzurre al bar vanno le donne : “Per noi è un riscatto” : “Questo Mondiale è un riscatto per noi donne: gli uomini non ce l’hanno fatta mentre noi sì”. Katia ha scelto il Pop di Porta Venezia, a Milano, per vedere la partita dei Mondiali di calcio femminile tra Italia e Brasile. “Se mi avessero detto dieci anni fa che avrei visto in prima serata su Rai1 l’Italia femminile ai Mondiali non ci avrei creduto – racconta Sara che dopo essere andata in Francia per vedere Italia-Giamaica ha scelto il bar ...

Mondiale Femminile - record di ascolti per Italia-Brasile : 6 - 5 milioni per le azzurre su Rai 1 : Mondiale femminile – Sono stati 6 milioni 525 mila con il 29.3% di share gli spettatori che su Rai1 hanno seguito ieri sera la partita dell’Italia contro il Brasile ai Mondiali di calcio femminile. Una rassegna che continua ad essere molto seguita e che vedrà ora l’Italia protagonista agli ottavi di finale martedì 25 giugno alle 18.L'articolo Mondiale femminile, record di ascolti per Italia-Brasile: 6,5 milioni per le ...

Mondiale Femminile : Italia ko con il Brasile - ma vola agli ottavi prima nel girone : Niente en-plein per l’Italia nel raggruppamento C dei Mondiali femminili. Dopo le prime due vittorie di fila, nella terza ed ultima giornata della fase a gironi, le azzurre rimediano un ko di misura con il Brasile (1-0), ma chiudono comunque al primo posto nel girone. ...

Mondiale Femminile - Italia agli ottavi da prima : le parole delle azzurre : Mondiale femminile – L’Italia vince il girone C nonostante la sconfitta con il Brasile. La gioia delle azzurre nelle parole post-partita. “Siamo prime, ci dispiace per la sconfitta. Il pari sarebbe stato più giusto ma avevamo di fronte una squadra molto forte. Devo fare i complimenti alle ragazze perchè hanno tenuto testa al Brasile”. Così Milena Bertolini, ct della Nazionale, commenta ai microfoni della Rai la ...