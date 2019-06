(Di giovedì 20 giugno 2019) La telecamera in bianco e nero NAVCAM B deldella NASA ha immortalato un curiososul paesaggio di. Nella fotografia, pubblicata dal Jet Propulsion Laboratory (JPL) dell'agenzia aerospaziale americana, si nota una piccola macchia luminosa nella parte destra dello scatto, stagliata al di sopra di un complesso montuoso del paesaggio marziano. Benché in molti abbiano fantasticato sul possibile sorvolo di una, per gli scienziati si tratta molto probabilmente di una roccia che riflette la luce solare, di raggi cosmici o magari del riflesso di una lente della fotocamera.