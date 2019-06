Milan | previsto un incontro domani con il Real Madrid | ecco quali sono le intenzioni

Olimpia Milano – L’infortunio di Mike James è meno grave del previsto : ecco i tempi di recupero : L’infortunio di Mike James è meno grave del previsto: per il playmaker dell’Olimpia Milano si prevedono almeno 2 settimane di stop L’Olimpia Milano può tirare un sospro di sollievo. La squadra meneghina era in ansia per le condizioni di Mike James, uscito in lacrime per infortunio dopo la sfida contro Trento. Il plyamaker americano, secondo quanto riporta la nota ufficiale espressa dal club, ha riportaro: “un ...